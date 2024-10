Le top 5 des actus cybersécurité (16 octobre 2024)

Les gouvernements de Russie et de Turquie ont bloqué l’accès à Discord, accusant la plateforme de diffuser du contenu jugé illégal. Cette interdiction intervient alors que de plus en plus de gouvernements cherchent à contrôler l’accès aux plateformes de communication en ligne qui peuvent être utilisées pour partager des informations non censurées ou sensibles. Discord, principalement utilisé par les joueurs pour des discussions audio et vidéo, est également devenu un outil pour diverses communautés en ligne. Ce blocage s’inscrit dans un contexte plus large de censure numérique croissante dans ces pays, visant à limiter la circulation des informations non autorisées.