Les dernières cyberattaques (15 octobre 2024)

Une nouvelle campagne de phishing sophistiquée utilisant GitHub, des bots Telegram et des codes QR a été identifiée. Cette attaque repose sur la distribution de liens malveillants via des bots Telegram qui redirigent les utilisateurs vers des pages GitHub compromises. Les cybercriminels utilisent ensuite des codes QR pour induire les victimes à fournir des informations sensibles ou à télécharger des logiciels malveillants. Cette campagne témoigne de l’ingéniosité croissante des méthodes de phishing et de l’exploitation de diverses plateformes pour orchestrer des attaques.