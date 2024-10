L’hebdo cybersécurité (13 octobre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Cette semaine, le paysage de la cybersécurité a été marqué par plusieurs événements majeurs, reflétant la diversité et la complexité des menaces auxquelles font face les organisations et les gouvernements du monde entier.

Aux États-Unis, l’État de New York a introduit de nouvelles réglementations en matière de cybersécurité pour protéger ses hôpitaux contre les cyberattaques. Pendant ce temps, une fuite massive de données a conduit National Public Data à déposer le bilan, illustrant une nouvelle fois l’impact catastrophique des violations de données à grande échelle.

D’autres sujets ont également suscité l’attention : des organisations manipulant des technologies de surveillance pour intercepter des communications privées, l’ingérence de l’IA générative dans les processus électoraux, ainsi que le blocage de Discord en Russie et en Turquie pour diffusion de contenu jugé illégal. Google, de son côté, a lancé une initiative de partage de données pour lutter contre la fraude en ligne, tandis que des cybercriminels se tournent de plus en plus vers les plateformes conversationnelles d’intelligence artificielle pour lancer des attaques sophistiquées.

Enfin, les activités de groupes APT liés à l’Iran et à la Chine, exploitant ChatGPT pour mener des cyberattaques, viennent rappeler l’importance de rester vigilant face aux nouvelles utilisations malveillantes de l’IA. Ces événements soulignent à quel point les menaces numériques évoluent rapidement et affectent tous les secteurs.

Les actus cybersécurité de la semaine

New York introduit de nouvelles exigences en matière de cybersécurité pour les hôpitaux L’État de New York a mis en place de nouvelles exigences strictes en matière de cybersécurité pour les hôpitaux, à la suite d’une augmentation des cyberattaques ciblant les infrastructures de santé. Les hôpitaux devront se conformer à des normes plus rigoureuses, notamment en ce qui concerne la protection des données des patients, l’amélioration des capacités de détection des incidents et la mise en place de protocoles de réponse efficaces. Ces nouvelles réglementations visent à combler les lacunes en matière de sécurité dans un secteur particulièrement vulnérable aux menaces numériques, tout en réduisant les risques de violation des données sensibles. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

Une organisation anti-avortement accusée d’intercepter des messages privés Une organisation anti-avortement du Massachusetts a été accusée d’avoir intercepté des messages privés liés à des communications sensibles. Cet incident soulève des préoccupations éthiques et légales concernant la collecte et l’utilisation des données à des fins politiques. L’interception de ces messages pourrait avoir des implications importantes pour la vie privée des individus concernés et pose des questions sur les abus possibles des technologies de surveillance. Lire la suite sur The Record by Recorded Future

Les risques de l’IA générative : OpenAI alerte sur l’ingérence étrangère OpenAI a déclaré avoir perturbé plus de 20 opérations et réseaux au cours de l’année écoulée par des acteurs étrangers qui tentaient d’utiliser les technologies d’IA générative de l’entreprise pour influencer les sentiments politiques à travers le monde et s’immiscer dans les élections, y compris aux États-Unis. Lire la suite sur CyberScoop

Discord bloqué en Russie et en Turquie pour diffusion de contenu illégal Les gouvernements russe et turc ont décidé de bloquer l’accès à Discord, accusant la plateforme de diffuser du contenu illégal. Cette décision fait suite à une série de mesures visant à contrôler les informations partagées en ligne et à limiter l’accès à certaines plateformes de communication. Discord est particulièrement utilisé par les communautés de joueurs et les activistes, ce qui en fait une cible pour les gouvernements cherchant à restreindre la circulation de certaines informations. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Google partage des données pour lutter contre la fraude Google a lancé une initiative de partage de données dans le but de lutter contre la fraude en ligne. En collaborant avec divers acteurs de l’industrie, l’entreprise espère améliorer la détection des fraudes et réduire les attaques ciblant les utilisateurs. Le partage de ces informations pourrait permettre une meilleure anticipation des schémas d’attaque et renforcer la sécurité des plateformes en ligne. Lire la suite sur Dark Reading

Les cybercriminels ciblent les plateformes conversationnelles d’IA Les cybercriminels se tournent de plus en plus vers les plateformes d’intelligence artificielle conversationnelle pour lancer des attaques. Ces systèmes, utilisés pour interagir avec les utilisateurs, présentent des vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter pour accéder à des informations sensibles ou diffuser des logiciels malveillants. Cette tendance croissante met en lumière les risques associés à l’adoption rapide des technologies d’IA dans des domaines tels que le service client et les communications numériques. Lire la suite sur Security Affairs