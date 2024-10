Les actus cybersécurité de la Suisse (13 octobre 2024)

L’Office fédéral de la cybersécurité suisse alerte les entreprises et les organisations sur l’utilisation croissante des deepfakes. Ces technologies, qui permettent de créer des vidéos, audios ou images falsifiées, sont de plus en plus utilisées à des fins de fraude et d’escroquerie. Leurs applications vont de l’usurpation d’identité à la manipulation d’informations sensibles, ce qui pose un risque important pour la sécurité des entreprises. En Suisse, la menace des deepfakes est considérée comme émergente, et les acteurs de la cybersécurité sont invités à renforcer leur vigilance face à ces techniques sophistiquées de manipulation.