Conférence PME – Sur la ligne rouge de la cybersécurité

A l’occasion de la conférence Black Alps 2024, à vos agendas pour une session gratuite destinée aux dirigeants des PME, administrations publiques et autres organisations locales le mercredi 6 novembre 2024 à Yverdon-les-Bains.

Nom de l’événement PME DESTINATION DEMAIN – SUR LA LIGNE ROUGE DE LA CYBERSECURITE Date 6 novembre 2024, 17h45 à 19h15 Type d’événement Conférence Organisateur Black Alps avec Seal Innovation Lieu (si en présence sur site) La Marive (Yverdon-les-Bains) Lien vers l’événement Infos et inscription

A l’occasion de la conférence internationale de cybersécurité Black Alps qui réunira quelques 600 spécialistes durant 2 jours à Yverdon-les-Bains, et dans la continuité de la série d’événements PME DESTINATION DEMAIN, une session gratuite est organisée à l’attention des dirigeants des PME, administrations publiques et autres organisations locales.

La cybercriminalité monte en puissance, de manière exponentielle. Chaque organisation est concernée, quelle que soit sa taille et son domaine d’activités. Il s’agit un risque majeur encouru par les entreprises. Les conséquences d’une cyberattaque sont souvent désastreuses, conduisant régulièrement à une cessation d’activités. Outre le risque de perte d’emploi, les répercussions humaines sont aussi de nature psychologiques et sociales pour les victimes d’une attaque informatique, qui se trouvent démunies dans un environnement non maîtrisé.

Le Corporate Event est conçu comme un side event qui se déroulera entre les conférences techniques et le networking dinner de Black Alps.

Avec la participation de :

Jean-Marc Bost, Professeur en cybersécurité à la HEIG-VD

David Cabero Julvez, RSSI & DPO at HOTELA

Olivier Crochat, Directeur du Center for Digital Trust (C4DT) EPFL

Sandra Feal, Directrice de GRAAP Fondation

Guillaume Fumeaux, Spécialiste en cybersécurité à la DGNSI – Direction générale du numérique et des systèmes d’information

Sylvain Métille, Professeur en protection des données et droit pénal informatique à Université de Lausanne / FDCA UNIL – Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique

Mathias Payer, Professeur et chercheur en cybersécurité à l’EPFL

Sandy Wetzel, Responsable de [seal] – Innovation Program for Digital Trust and Cybersecurity of Canton Vaud

