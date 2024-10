Les actus cybersécurité de l’Europe (12 octobre 2024)

L’Union européenne étudie de nouvelles sanctions contre la Russie, en réponse aux interférences électorales et aux campagnes de désinformation orchestrées par Moscou. Ces mesures viseraient à renforcer la résilience des infrastructures européennes face à la cyberguerre et aux attaques numériques. La Russie est accusée d’avoir manipulé l’opinion publique à travers des campagnes de désinformation et d’avoir orchestré des cyberattaques ciblant les élections démocratiques dans plusieurs pays de l’UE.