Les dernières actus des cybercriminels (11 octobre 2024)

L’enquête européenne sur le groupe de ransomware LockBit a mené à l’arrestation de quatre individus et à des sanctions financières. Ces arrestations font suite à plusieurs attaques majeures contre des infrastructures critiques, notamment des hôpitaux et des entreprises dans divers pays. Les individus arrêtés sont accusés d’avoir fourni des services pour le déploiement du ransomware et d’avoir facilité le blanchiment des fonds extorqués.