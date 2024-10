Les actus cybersécurité de l’Europe (6 octobre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Cette semaine, plusieurs incidents de cybersécurité ont secoué l’Europe. En France, une vague de cyberattaques exploitant l’intelligence artificielle a frappé plusieurs organisations, en utilisant des techniques avancées pour automatiser les attaques et rendre les tentatives de phishing plus difficiles à détecter.

Par ailleurs, l’enseigne Darty a subi une fuite de données massive, compromettant plus de 3 millions de clients et les exposant à des risques accrus de phishing et de fraudes. Enfin, un nouveau malware Android baptisé Octo2 cible les applications bancaires européennes, permettant aux cybercriminels de contrôler à distance les appareils pour effectuer des transactions frauduleuses sans être détectés.

Les actus européennes de la semaine

Une cyberattaque dopée à l’IA vise la France Une vague de cyberattaques utilisant des techniques d’intelligence artificielle a frappé plusieurs organisations en France. Les assaillants, grâce à des algorithmes avancés, automatisent et accélèrent le processus d’attaque, rendant les détections et réponses plus difficiles. L’IA permet une meilleure personnalisation des attaques de phishing, rendant les courriels frauduleux plus crédibles et ciblés. Lire la suite sur GNT – actualités

Fuite de données chez Darty : plus de 3 millions de clients touchés Un incident de cybersécurité majeur a touché l’enseigne Darty, où plus de 3 millions de données de clients auraient été compromises. Cette fuite concerne des informations personnelles, notamment des adresses e-mail et des coordonnées, ce qui expose les victimes à des risques accrus de phishing et de fraudes en ligne. Darty a pris des mesures pour contenir l’incident, bien que les impacts sur les utilisateurs soient déjà significatifs. Lire la suite sur Flux toutes les actualités – 01net