Les actus cybersécurité de la Suisse (5 octobre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Cette semaine, l’actualité suisse dans le domaine de la cybersécurité et du numérique a été marquée par plusieurs décisions et événements clés. Le parlement du canton d’Uri a refusé la création de l’Uri Informatik AG, une organisation qui visait à centraliser les services informatiques des administrations et des écoles, principalement en raison de préoccupations sur la perte de contrôle politique.

Le gouvernement suisse a également lancé des tests publics pour la nouvelle e-ID, destinée à renforcer la sécurité numérique et à faciliter l’accès aux services publics en ligne. Dans un autre registre, une institution financière zurichoise a subi une attaque par ransomware menée par le groupe Play, soulevant des inquiétudes sur la sécurité des données sensibles.

Huawei Suisse renforce ses collaborations avec l’ETH Zurich dans le domaine de la cybersécurité, soutenant des projets de recherche pour répondre aux menaces croissantes. L’événement GoHack24, organisé par GoBugFree, a réuni des passionnés pour un marathon de hacking, visant à identifier et corriger des vulnérabilités dans les systèmes numériques.

Sur le plan institutionnel, la Conférence nationale sur la cybersécurité 2024 a souligné l’importance croissante des cybermenaces dans un contexte géopolitique tendu. En parallèle, le Conseil national a validé un financement pour le Swiss Government Cloud, renforçant la souveraineté numérique suisse à travers une infrastructure cloud dédiée.

Les actus suisses de la semaine

Opposition à la création de l’Uri Informatik AG Le parlement du canton d’Uri a rejeté la proposition de création de l’Uri Informatik AG, une organisation visant à centraliser les services informatiques pour les administrations et les écoles du canton. Malgré un consensus sur la nécessité d’améliorer la gestion des ressources informatiques et de réduire les coûts, les députés ont exprimé des réserves concernant la forme juridique de l’entité, notamment la perte de contrôle politique qu’entraînerait une société anonyme. Le projet est donc renvoyé pour révision afin d’explorer d’autres alternatives organisationnelles, tout en répondant aux critiques liées à la concurrence avec des prestataires privés. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Tests pour la nouvelle e-ID en Suisse Le gouvernement suisse a lancé une série de tests publics pour l’adoption de la nouvelle e-ID, un système d’identification électronique. Cette initiative fait partie des efforts du pays pour renforcer la sécurité numérique et offrir aux citoyens une identification en ligne plus fiable pour interagir avec les services publics. Les participants à ces tests pourront évaluer la fonctionnalité et la sécurité de ce nouveau système avant son déploiement à grande échelle. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Cyberattaque contre une institution financière zurichoise Une importante institution financière zurichoise a été victime d’une attaque par ransomware menée par le groupe Play. L’attaque a perturbé ses opérations, et bien que des mesures d’urgence aient été mises en place pour limiter les dégâts, la menace persistante de fuite de données sensibles reste un sujet de préoccupation majeur. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Huawei renforce ses collaborations en cybersécurité avec l’ETH Zurich Huawei Suisse intensifie ses collaborations avec les chercheurs en cybersécurité de l’ETH Zurich. En soutenant divers projets académiques, le géant technologique espère développer des solutions innovantes pour répondre aux défis actuels en matière de cybersécurité. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Huawei pour renforcer ses partenariats avec des institutions suisses et participer à des projets de recherche avancée. Lire la suite sur Netzwoche News

L’événement GoHack24 pour les passionnés de cybersécurité GoBugFree organise son événement annuel GoHack24, un marathon de hacking de 24 heures destiné aux passionnés de cybersécurité. Cet événement vise à promouvoir l’échange de connaissances et l’amélioration des compétences en cybersécurité, tout en identifiant et en corrigeant des vulnérabilités dans divers systèmes. Les participants, composés d’experts et d’étudiants, auront l’occasion de collaborer sur des défis techniques et de se mesurer les uns aux autres. Lire la suite sur Swiss IT Magazine – News

Conférence nationale sur la cybersécurité 2024 : focus sur la géopolitique et la sécurité opérationnelle Berne, 26.09.2024 – Dans le contexte géopolitique tendu, les cybermenaces jouent un rôle important. En même temps, elles font depuis longtemps partie des risques quotidiens pour les entreprises et les autorités. La Conférence nationale sur la cybersécurité (CNCS), qui a eu lieu aujourd’hui, a donc mis en lumière la manière de faire face aux cybermenaces dans le cadre d’une approche globale. Dans son discours d’ouverture, la présidente de la Confédération Viola Amherd a souligné que les bases de la cybersécurité étaient en place et qu’il était désormais possible de fixer davantage de priorités stratégiques. Lire la suite sur News Service Bund [FR]

Cyber Commanders Forum : participation du chef du commandement Cyber Berne, 24.09.2024 – Le divisionnaire Simon Müller, chef du commandement Cyber, participe du 25 au 26 septembre 2024 au Cyber Commanders Forum (CCF) qui se tient à Malaga en Espagne. Le CCF est une plateforme internationale d’échange de connaissances qui renforce les liens entre les commandants des cyberorganisations militaires. Ainsi, l’Armée suisse consolide et élargit son réseau international. Lire la suite sur News Service Bund [FR]