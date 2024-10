Les dernières actus des cybercriminels (4 octobre 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Cette semaine a été marquée par plusieurs développements importants dans le domaine de la cybersécurité, mettant en lumière à la fois des actions criminelles et des évolutions législatives.

En premier lieu, au Royaume-Uni, un individu a été arrêté pour son rôle présumé dans le piratage des réseaux Wi-Fi de plusieurs gares ferroviaires. Ce cyberattaquant a utilisé cette brèche pour afficher des messages islamophobes aux utilisateurs du Wi-Fi public, soulignant les vulnérabilités des infrastructures.

De leur côté, les États-Unis ont renforcé leurs actions contre la cybercriminalité internationale en inculpant deux hackers russes de premier plan, responsables d’attaques via le ransomware Cryptex.

En parallèle, Telegram, une application de messagerie cryptée réputée pour sa défense de la confidentialité, a fait évoluer sa politique de partage de données. Désormais, certaines juridictions peuvent obtenir un accès accru aux informations des utilisateurs. Ce changement alimente le débat autour de l’équilibre entre la protection de la vie privée et les exigences de sécurité publique.

Sur le plan des législations et sanctions, Meta a été sanctionnée par une amende de 102 millions de dollars pour avoir stocké en texte brut les mots de passe de ses utilisateurs, une faute grave en matière de gestion des données sensibles.

Enfin, trois individus ont été inculpés pour avoir piraté la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Ce cas montre que les cyberattaques contre des processus démocratiques continuent de poser une menace sérieuse.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Piratage du Wi-Fi de gares au Royaume-Uni Un homme a été arrêté, soupçonné d’implication dans le piratage de gares ferroviaires britanniques, qui a donné lieu à l’affichage de messages islamophobes aux passagers tentant de se connecter au Wi-Fi public. Lire la suite sur Infosecurity

Inculpation de deux hackers russes par les États-Unis Les autorités américaines ont inculpé deux hackers russes de premier plan pour leur rôle dans plusieurs cyberattaques majeures, en particulier via l’outil de ransomware Cryptex. En plus de ces accusations, les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre les deux individus et leurs actifs, en lien avec une série d’attaques qui ont touché plusieurs secteurs clés de l’économie américaine. Lire la suite sur Krebs on Security

Telegram étend le partage de données avec les autorités Telegram, une application de messagerie populaire, a étendu son programme de partage de données avec les autorités dans certaines juridictions. Bien que la plateforme se soit longtemps positionnée comme un bastion de la confidentialité, ces nouvelles mesures permettent à certaines entités gouvernementales d’accéder à certaines données des utilisateurs. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Meta condamnée à une amende de 102 millions de dollars pour mauvaise gestion des mots de passe Meta a écopé d’une amende de 102 millions de dollars pour avoir stocké des mots de passe d’utilisateurs en texte brut, une pratique dangereuse qui viole les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. L’amende a été imposée par les autorités européennes, qui ont sévèrement critiqué cette gestion négligente des données. Lire la suite sur Engadget