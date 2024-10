Les derniers gros vols de données (3 octobre 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Cette semaine a été marquée par plusieurs violations importante de données à travers divers secteurs et régions, soulignant une fois de plus les vulnérabilités critiques auxquelles les entreprises et les organisations continuent de faire face.

Une des attaques les plus inquiétantes concerne une faille de sécurité dans ChatGPT, exploitant une fonctionnalité de mémoire à long terme introduite par OpenAI. Un pirate a réussi à manipuler la mémoire des conversations pour insérer de faux souvenirs, compromettant ainsi les données des utilisateurs. Cet incident souligne les risques inhérents à l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle capables de stocker et de traiter des informations sensibles.

Le site GameVN a, quant à lui, subi une violation de données, exposant 1,5 million de comptes d’utilisateurs. Les informations compromises incluent des adresses e-mail, des noms d’utilisateur et des mots de passe chiffrés, ce qui expose les utilisateurs à des risques de fraude et de vol d’identité.

Dans un autre registre, AutoCanada, un groupe de concessionnaires automobiles, a été la cible d’une attaque par ransomware. Les cybercriminels ont réussi à accéder à des informations internes, y compris des données sensibles des employés, mettant en évidence la vulnérabilité des entreprises face à ce type de menace.

Sur le plan des sanctions, Meta a été frappé d’une amende de 91 millions d’euros par la Commission irlandaise de protection des données pour des violations répétées du RGPD, notamment en ce qui concerne l’utilisation des données des utilisateurs à des fins publicitaires sans consentement explicite.

Dans le secteur de la santé, un grand système de santé américain a accepté de payer 6,5 millions de dollars pour régler une affaire liée à une fuite de données médicales sensibles. Les informations compromises concernaient des milliers de patients, une nouvelle illustration des failles de sécurité dans ce domaine particulièrement vulnérable.

Aux États-Unis, une entreprise responsable d’une fuite massive de numéros de sécurité sociale (SSN) a décidé de cesser la vente de données d’utilisateurs après avoir été vivement critiquée pour ses pratiques douteuses, tandis qu’aux Pays-Bas, une cyberattaque a exposé les coordonnées professionnelles de tous les policiers néerlandais, suscitant une vague d’inquiétudes quant à la sécurité des forces de l’ordre.

Enfin, Star Health and Allied Insurance, une grande compagnie d’assurance santé en Inde, a été victime d’une attaque, entraînant la fuite de données médicales sensibles de ses clients, qui ont été publiées sur des plateformes de messagerie cryptées.

L’une des fuites les plus massives de la semaine concerne un service de vérification des antécédents basé aux États-Unis, qui a vu les données personnelles de plus de 100 millions de citoyens américains exposées, y compris des numéros de sécurité sociale et des antécédents judiciaires, mettant en lumière une nouvelle faille majeure dans la protection des données personnelles.

Les vols ou pertes de données de la semaine

Un pirate informatique implante de faux souvenirs dans ChatGPT pour voler les données des utilisateurs La vulnérabilité a abusé de la mémoire de conversation à long terme, une fonctionnalité qu’OpenAI a commencé à tester en février et rendue plus largement disponible en septembre. La mémoire avec ChatGPT stocke les informations des conversations précédentes et les utilise comme contexte dans toutes les conversations futures. Lire la suite sur Ars Technica

AutoCanada victime d’une attaque par ransomware AutoCanada, un groupe de concessionnaires automobiles, a été la cible d’une attaque par ransomware. Les cybercriminels ont pu accéder à certaines informations internes, incluant potentiellement les données personnelles des employés. L’entreprise a mis en place des mesures de protection et une enquête est en cours pour évaluer l’étendue des dommages. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Meta reçoit une amende de 91 millions d’euros de la DPC irlandaise La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 91 millions d’euros à Meta pour des violations répétées du RGPD. Cette amende s’inscrit dans une série de sanctions à l’encontre de Meta pour son manque de transparence et de conformité avec les régulations européennes. Lire la suite sur Security Affairs