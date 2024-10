Le top 5 des actus cybersécurité (2 octobre 2024)

Voici le rapport de veille en cybersécurité mettant en lumière les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

Meta condamnée à une amende de 102 millions de dollars pour mauvaise gestion des mots de passe Meta a écopé d’une amende de 102 millions de dollars pour avoir stocké des mots de passe d’utilisateurs en texte brut, une pratique dangereuse qui viole les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. L’amende a été imposée par les autorités européennes, qui ont sévèrement critiqué cette gestion négligente des données. Lire la suite sur Engadget

Les coordonnées de tous les policiers néerlandais volées lors d’une cyberattaque David van Weel, ministre de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, a déclaré dans une lettre adressée cet après-midi à la Chambre des représentants néerlandaise que le chef de la police l’avait informé hier que « les coordonnées professionnelles » de tous les policiers aux Pays-Bas avaient été volées lors d’une violation de données. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Le système d’impression open-source CUPS vulnérable à des attaques Le système d’impression open-source CUPS, utilisé sur de nombreuses plateformes, présente des failles de sécurité qui pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle des appareils connectés. Ces vulnérabilités concernent principalement les dispositifs utilisant ce système pour gérer les tâches d’impression, rendant potentiellement les ordinateurs et autres périphériques vulnérables à des attaques à distance. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news