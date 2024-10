Les dernières cyberattaques (1 octobre 2024)

Des chercheurs ont identifié une application frauduleuse se faisant passer pour Binance, une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies. Cette application, disponible sur des sites non officiels, visait à voler les identifiants des utilisateurs pour accéder à leurs portefeuilles numériques. Ce type de fraude met en lumière les risques accrus de l’utilisation d’applications non vérifiées dans l’univers des cryptomonnaies, où les attaques par phishing et usurpation d’identité sont de plus en plus fréquentes.