Les vulnérabilités critiques à suivre (30 septembre 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Des recherches récentes ont révélé plusieurs vulnérabilités critiques touchant des infrastructures technologiques variées. Dans le secteur automobile, des failles dans les véhicules Kia permettaient à des attaquants de prendre le contrôle à distance de fonctions via les plaques d’immatriculation, mettant en danger la sécurité des propriétaires. Heureusement, ces vulnérabilités ont été corrigées, évitant des abus à grande échelle.

De plus, HPE Aruba a corrigé trois failles critiques dans ses points d’accès réseau, qui permettaient l’exécution de code à distance. Ces mises à jour sont essentielles pour protéger les environnements d’entreprise contre des intrusions non autorisées. De même, des vulnérabilités dans les systèmes Ivanti VTM et le NVIDIA Container Toolkit ont été signalées, toutes deux offrant aux attaquants la possibilité de prendre le contrôle des systèmes affectés via des accès non sécurisés.

Enfin, dans le domaine de l’impression, des failles dans le système open-source CUPS pourraient permettre à des cybercriminels de compromettre les appareils connectés et d’en prendre le contrôle.

Les vulnérabilités de la semaine

Le système d’impression open-source CUPS vulnérable à des attaques Le système d’impression open-source CUPS, utilisé sur de nombreuses plateformes, présente des failles de sécurité qui pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle des appareils connectés. Ces vulnérabilités concernent principalement les dispositifs utilisant ce système pour gérer les tâches d’impression, rendant potentiellement les ordinateurs et autres périphériques vulnérables à des attaques à distance. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Des failles dans les voitures Kia permettaient un contrôle à distance via la plaque d’immatriculation Des vulnérabilités critiques dans les véhicules Kia, fabriqués après 2013, auraient permis à des hackers de prendre le contrôle de certaines fonctions à distance, simplement en utilisant la plaque d’immatriculation. En exploitant l’infrastructure des concessionnaires Kia, les attaquants pouvaient accéder aux informations personnelles des propriétaires et ajouter un compte utilisateur invisible pour contrôler la voiture. Ces failles, désormais corrigées par Kia, n’ont pas été exploitées à grande échelle. Lire la suite sur The Hacker News

HPE Aruba corrige trois vulnérabilités critiques dans ses points d’accès HPE Aruba Networking a récemment publié des correctifs pour trois vulnérabilités critiques permettant l’exécution de code à distance (RCE) sur ses points d’accès. Ces failles, si elles étaient exploitées, auraient permis à des attaquants de prendre le contrôle des appareils et de compromettre potentiellement les réseaux qui y sont connectés. Lire la suite sur BleepingComputer

CISA alerte sur une vulnérabilité critique dans Ivanti VTM L’agence américaine CISA a émis une alerte concernant une vulnérabilité critique dans le logiciel Ivanti VTM (Virtual Traffic Manager), utilisée pour gérer les applications web et les infrastructures cloud. Si elle est exploitée, cette faille pourrait permettre à des cybercriminels de prendre le contrôle des systèmes affectés. Lire la suite sur The Hacker News

Une vulnérabilité critique dans le NVIDIA Container Toolkit identifiée Une faille critique a été découverte dans le NVIDIA Container Toolkit, utilisé pour exécuter des conteneurs de manière isolée. Cette vulnérabilité permettrait à des attaquants d’élever leurs privilèges et de prendre le contrôle complet des systèmes vulnérables. NVIDIA a publié un correctif pour cette faille. Lire la suite sur The Hacker News