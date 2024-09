L’hebdo cybersécurité (29 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Plusieurs évolutions récentes montrent que la cybersécurité est au cœur des préoccupations globales. Telegram a accepté de coopérer avec les forces de l’ordre en partageant des informations utilisateurs dans des enquêtes criminelles, un changement qui soulève des inquiétudes sur la confidentialité des communications. D’un autre côté, Kaspersky a mis fin à ses services pour les utilisateurs américains, répondant aux craintes liées à sa relation avec le gouvernement russe.

Par ailleurs, l’impact des nouvelles technologies se fait sentir. Les cybercriminels utilisent désormais des modèles d’intelligence artificielle pour automatiser la création de code malveillant, complexifiant la défense contre ces attaques sophistiquées. En parallèle, le NIST a revu ses exigences de complexité des mots de passe, encourageant une approche simplifiée et sécurisée.

Les infrastructures critiques, notamment les systèmes industriels et les énergies renouvelables, sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques. L’OTAN a d’ailleurs formé plusieurs pays à la gestion de cyberincidents affectant les infrastructures d’énergie verte. De plus, la CISA a signalé une hausse des attaques par force brute visant les systèmes industriels, représentant un risque majeur pour la sécurité des infrastructures.

Les actus cybersécurité de la semaine

Telegram accepte de partager des données avec les forces de l’ordre Telegram a accepté de coopérer avec les forces de l’ordre en partageant des informations sur ses utilisateurs dans le cadre d’enquêtes criminelles. Cette décision marque un changement important pour la plateforme, qui avait historiquement résisté à de telles demandes. Désormais, Telegram ne fournira ces données qu’à la demande des autorités compétentes et uniquement pour des enquêtes liées au terrorisme ou à d’autres crimes graves. Lire la suite sur The Hacker News

Un dirigeant de CrowdStrike s’excuse devant le Congrès pour une panne informatique mondiale Lors d’une audition au Congrès américain, un cadre de CrowdStrike a présenté des excuses pour une panne majeure qui a impacté la disponibilité de ses services. L’incident est survenu lors d’une mise à jour de routine. L’entreprise a assuré qu’elle prenait des mesures correctives pour éviter de futurs incidents et renforcer ses systèmes. Lire la suite sur CyberScoop

Kaspersky interrompt automatiquement ses services aux États-Unis L’éditeur d’antivirus Kaspersky a officiellement commencé à retirer ses offres aux États-Unis, en migrant les utilisateurs existants vers UltraAV, à compter du 19 septembre 2024, avant sa sortie officielle à la fin du mois. Lire la suite sur The Hacker News

Les États-Unis proposent d’interdire les véhicules connectés utilisant des technologies chinoises et russes Le gouvernement américain propose un projet de loi visant à interdire les véhicules connectés, en raison des risques croissants de cyberattaques. Les autorités estiment que ces véhicules, dotés de technologies IoT, sont vulnérables aux piratages, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves pour la sécurité publique. Lire la suite sur The Hacker News

NIST abandonne les règles de complexité des mots de passe Le NIST a annoncé la suppression des exigences strictes de complexité des mots de passe et des réinitialisations obligatoires périodiques. Ces changements visent à simplifier la gestion des mots de passe, basée sur des études montrant que ces mesures contribuent souvent à de mauvaises pratiques de sécurité. L’objectif est de promouvoir des méthodes plus simples et plus efficaces pour garantir la sécurité des utilisateurs. Lire la suite sur Dark Reading

Collaboration entre Tor et Tails OS pour améliorer l’anonymat Le projet Tor s’associe avec le système d’exploitation Tails OS pour offrir une sécurité accrue aux utilisateurs souhaitant préserver leur anonymat. Cette collaboration vise à renforcer les capacités des deux plateformes en matière de protection de la vie privée en ligne. Ensemble, ils cherchent à contrer la surveillance numérique et à offrir un niveau de sécurité encore plus élevé aux utilisateurs sensibles à la confidentialité. Lire la suite sur Security Affairs

Les coordonnées de tous les policiers néerlandais volées lors d’une cyberattaque David van Weel, ministre de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, a déclaré dans une lettre adressée cet après-midi à la Chambre des représentants néerlandaise que le chef de la police l’avait informé hier que « les coordonnées professionnelles » de tous les policiers aux Pays-Bas avaient été volées lors d’une violation de données. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Les hackers utilisent du code généré par IA pour des cyberattaques Les cybercriminels utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle pour générer du code malveillant. Cette approche leur permet de développer rapidement des logiciels capables de contourner les systèmes de défense actuels. En automatisant la création de malwares, les hackers peuvent déployer des attaques plus sophistiquées et plus difficiles à détecter, augmentant ainsi les risques pour les entreprises et les infrastructures. Lire la suite sur Pcworld.com

Formation de l’OTAN sur les cyberattaques visant les énergies renouvelables L’OTAN a formé plusieurs nations à la réponse aux cyberattaques ciblant les infrastructures d’énergies renouvelables. Ces formations visaient à préparer les gouvernements à protéger leurs réseaux critiques contre les menaces croissantes dans ce secteur. La dépendance croissante aux technologies numériques dans le domaine des énergies renouvelables expose ces infrastructures à des risques accrus de cyberattaques, nécessitant une vigilance renforcée. Lire la suite sur Tech-news | Euronews RSS