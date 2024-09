Les actus cybersécurité de l’Europe (28 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Cette semaine, l’actualité européenne s’arrête sur SFR, l’un des plus grands opérateurs télécoms français, qui a subi une fuite massive de données compromettant des informations sensibles de ses clients, notamment leurs coordonnées et IBAN.

Parallèlement, le groupe Bayard, acteur majeur de l’édition, a été victime d’une attaque par rançongiciel, paralysant une partie de ses services et perturbant ses opérations.

Les actus européennes de la semaine

Fuite de données chez SFR : des coordonnées et des IBAN compromis SFR a récemment fait face à une fuite de données de grande ampleur, affectant de nombreux clients. Les informations compromises incluent les coordonnées personnelles, les adresses e-mail ainsi que des IBAN. L’incident a été découvert lorsque des données appartenant aux clients de l’opérateur télécom ont été mises en vente sur le dark web. Lire la suite sur GNT – actualités

Le groupe Bayard victime d’une attaque par rançongiciel Le groupe Bayard, connu pour ses publications et activités dans l’édition, a été victime d’une attaque par rançongiciel qui a compromis une partie de ses systèmes. Les cybercriminels ont réussi à chiffrer une quantité importante de données, bloquant l’accès à des services essentiels. L’attaque a eu un impact direct sur la productivité de l’entreprise, perturbant ses activités internes et affectant la distribution de ses publications. Lire la suite sur InCyber

