Médaille d’or pour la Suisse en Cybersécurité aux WorldSkills 2024

Aux WorldSkills 2024 à Lyon, Edward Booth et Philippe Dourassov ont remporté l’or en cybersécurité pour la Suisse

Pour la première fois, la Suisse a concouru dans la catégorie cybersécurité aux WorldSkills 2024 à Lyon et a obtenu un résultat exceptionnel. Edward Booth (Dreamlab Technologies) et Philippe Dourassov (Pentest by Dourassov) ont remporté la médaille d’or, ayant terminé toutes les épreuves cinq heures avant la fin officielle.

Trois autres informaticiens suisses se sont également distingués : Besart Memeti (SBB CFF FFS), Lars Peder (Milizdienst), et Pablo Wynistorf (Swisscom), se classant respectivement 5e et 8e dans leurs disciplines, avec un “Medallion for Excellence”.Comme rapporté dans l’article ci-dessous de ICT Journal, l’équipe suisse composée d’Edward Booth et Philippe Dourassov a remporté la médaille d’or dans la discipline cybersécurité aux Worldskills 2024 à Lyon.

