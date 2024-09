Les dernières actus des cybercriminels (27 septembre 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Cette semaine marque l’avènement de plusieurs opérations internationales et actions gouvernementales contre des cybercriminels et des entreprises liées aux activités malveillantes.

Les autorités américaines et européennes ont intensifié leur lutte contre la cybercriminalité, avec des sanctions renforcées contre Intellexa, le fournisseur du logiciel espion Predator, accusé d’espionnage de militants et journalistes. En parallèle, Europol et les forces de l’ordre ont mené des opérations majeures, démantelant un réseau de phishing ayant fait près de 483 000 victimes, ainsi que des plateformes de messagerie chiffrée utilisées par des groupes criminels pour échapper à la justice. Des saisies importantes de plateformes de crypto-monnaies liées à des attaques de ransomware en Allemagne et d’autres arrestations liées au déblocage illégal de téléphones viennent compléter cette offensive internationale.

Sur le plan technique, les autorités ont également démantelé un botnet chinois composé de plus de 200 000 appareils IoT, soulignant les risques croissants posés par les objets connectés mal sécurisés. Ces actions renforcent l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité à grande échelle, et mettent en lumière les avancées récentes dans la traque des groupes criminels opérant dans l’ombre du dark web et utilisant des technologies sophistiquées.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Arrestations massives liées à un réseau de phishing en Europe et Amérique latine Les autorités européennes et latino-américaines ont arrêté 17 personnes impliquées dans un vaste réseau de phishing, touchant près de 483 000 victimes. L’opération, menée par Europol et d’autres forces de l’ordre, a permis de démanteler une organisation criminelle spécialisée dans l’hameçonnage bancaire, volant des informations sensibles pour accéder aux comptes des victimes. Ce réseau est accusé d’avoir volé plusieurs millions d’euros en utilisant des courriels frauduleux et des sites imitant ceux de grandes institutions financières. Les arrestations marquent une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité en Europe et en Amérique latine. Lire la suite sur CyberScoop

Le dirigeant de Ticketmaster condamné pour avoir piraté une société concurrente Le PDG de Ticketmaster a été condamné à une peine de prison pour son rôle dans une campagne de piratage contre une entreprise concurrente. Le cadre, reconnu coupable d’avoir accédé illégalement à des informations confidentielles de la société rivale, a mené cette opération afin de saboter ses activités et de profiter de données commerciales stratégiques. L’affaire, qui a duré plusieurs années, révèle la manière dont des acteurs commerciaux peuvent recourir à des tactiques cybercriminelles pour affaiblir la concurrence. Lire la suite sur Graham Cluley

Le FBI démantèle un botnet chinois composé de 260’000 appareils IoT Le FBI a récemment démantelé un réseau de bots basé en Chine, composé de plus de 200 000 appareils IoT compromis. Ces dispositifs, souvent mal sécurisés, ont été piratés pour être intégrés dans un botnet utilisé pour des attaques par déni de service (DDoS) et d’autres activités malveillantes. L’opération, menée en coopération avec des partenaires internationaux, marque un succès dans la lutte contre l’utilisation croissante des appareils IoT dans la cybercriminalité. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Les forces de l’ordre brisent l’anonymat du réseau Tor et arrêtent des utilisateurs du dark web Des rapports récents indiquent que la police a réussi à percer l’anonymat du réseau Tor, ce qui a conduit à l’arrestation de plusieurs utilisateurs du dark web impliqués dans des activités criminelles. Tor, un outil utilisé pour naviguer de manière anonyme sur Internet, est souvent employé pour des activités illicites telles que le trafic de drogue ou de données volées. Les forces de l’ordre ont utilisé des techniques avancées de traçage pour identifier et arrêter les suspects, remettant en question la sécurité et l’anonymat promis par ce réseau. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Europol ferme la plateforme de messagerie chiffrée Ghost utilisée par les criminels Europol a annoncé la fermeture de Ghost, une plateforme de messagerie chiffrée utilisée principalement par des criminels pour organiser leurs activités illégales. Cette plateforme, très populaire dans les milieux du crime organisé, permettait de communiquer en toute discrétion, rendant la surveillance des forces de l’ordre difficile. L’opération, qui a impliqué plusieurs agences internationales, vise à réduire la capacité des réseaux criminels à utiliser des outils technologiques avancés pour échapper à la justice. Lire la suite sur BleepingComputer

Arrestation en Australie du dirigeant de Ghost, une application de messagerie chiffrée Les forces de police australiennes ont arrêté le dirigeant de Ghost, une application de messagerie chiffrée largement utilisée par des criminels pour échapper à la surveillance. Cette arrestation fait suite à une enquête internationale coordonnée, visant à réduire l’utilisation de technologies cryptées dans le cadre d’activités illégales. Ghost était particulièrement prisée pour organiser des transactions de drogue et d’autres crimes graves. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

L’Allemagne saisit 47 plateformes de crypto utilisées par des groupes de ransomware Les autorités allemandes ont saisi 47 plateformes de crypto-monnaies utilisées par des groupes de ransomware pour blanchir les fonds issus de leurs activités criminelles. Ces plateformes facilitaient la conversion et la dissimulation des paiements en crypto-monnaie, rendant plus difficile le suivi des transactions illicites. L’opération, menée en coopération avec plusieurs pays, vise à perturber l’économie souterraine qui soutient le ransomware. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Un ressortissant chinois ciblait la NASA et le gouvernement américain via des attaques de spear-phishing Un homme chinois a été arrêté pour avoir orchestré des attaques de spear-phishing contre des agences gouvernementales américaines, y compris la NASA. Ces attaques sophistiquées visaient à obtenir des informations sensibles en trompant des employés pour qu’ils cliquent sur des liens malveillants. Les données volées pouvaient être utilisées pour de l’espionnage industriel ou politique,. Lire la suite sur Security Affairs

Deux hommes inculpés pour le vol et le blanchiment de 230 millions de dollars Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé deux individus pour avoir volé et blanchi 230 millions de dollars à travers des transactions illégales. Les accusés ont utilisé des techniques sophistiquées pour voler des fonds à des institutions financières et masquer les traces de leurs crimes en utilisant des crypto-monnaies et des sociétés écrans. Lire la suite sur Security Affairs