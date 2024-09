Les derniers gros vols de données (26 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

Le paysage de la cybersécurité continue de faire face à une série de fuites de données. Kawasaki, par exemple, a récemment été victime d’une attaque de ransomware au cours de laquelle 500 Go de données sensibles ont été exfiltrées. D’autres entreprises, comme Disney et Dell, ont également dû gérer des violations importantes de leurs systèmes, entraînant des répercussions sur la sécurité des données et l’intégrité de leurs communications internes.

En parallèle, les géants de la tech comme LinkedIn se retrouvent sous pression après avoir suspendu l’utilisation des données des utilisateurs britanniques pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. Des incidents similaires, tels que l’exposition de milliers d’instances ServiceNow ou la fuite de données impliquant Deloitte, soulignent les vulnérabilités croissantes dans la gestion des données sensibles par les entreprises.

Enfin, la santé et les gouvernements ne sont pas épargnés. Synnovis a vu les données de près de 900 000 patients compromises, tandis que des hackers iraniens ont ciblé les e-mails des campagnes présidentielles de Trump et Biden. Ces incidents montrent une intensification des cyberattaques à des fins d’espionnage et de collecte de données sensibles. Ces événements, combinés à des enquêtes menées par la FTC sur la collecte de données par des plateformes de streaming et de réseaux sociaux, renforcent la nécessité d’une vigilance accrue en matière de sécurité des données.

Les vols ou pertes de données de la semaine

Kawasaki victime d’une attaque de ransomware avec 500 Go de données volées Kawasaki a récemment subi une attaque de ransomware, au cours de laquelle 500 Go de données sensibles ont été exfiltrées. Les attaquants ont ciblé les systèmes de l’entreprise, menaçant de divulguer les informations volées si aucune rançon n’était versée. Kawasaki n’a pas encore confirmé si elle avait payé la rançon ou si les données avaient été publiées. Lire la suite sur CySecurity News – Latest Information Security and Hacking Incidents

LinkedIn suspend le traitement des données par l’IA au Royaume-Uni LinkedIn a cessé d’utiliser les données des utilisateurs britanniques pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle après des préoccupations soulevées par les régulateurs locaux. Cette décision intervient alors que la plateforme fait l’objet d’une enquête sur l’utilisation des informations personnelles sans consentement explicite. Le géant des réseaux professionnels a déclaré qu’il cherchait à se conformer aux lois britanniques en matière de protection des données, tout en continuant d’explorer l’IA pour améliorer ses services. Lire la suite sur The Hacker News — Hacking, Cyber and Internet Security

Attaque du groupe Qilin sur Synnovis : 900 000 patients touchés Synnovis, un prestataire de services médicaux, a été victime d’une cyberattaque orchestrée par le groupe de ransomware Qilin. Cette attaque a compromis les données personnelles de 900 000 patients, comprenant des informations médicales sensibles. Qilin a revendiqué l’attaque et menacé de publier les données si une rançon n’était pas versée. Synnovis a déclaré travailler avec les autorités pour évaluer l’étendue de l’attaque et renforcer la sécurité de ses systèmes. Lire la suite sur Malware – Security Affairs

Plus de 1 000 instances ServiceNow divulguant des données sensibles Une vulnérabilité a été découverte dans les instances de ServiceNow, exposant des informations sensibles liées à des bases de connaissances d’entreprises. Plus de 1 000 instances ont été identifiées comme étant affectées, révélant des données internes telles que des documents confidentiels, des procédures et des informations techniques. Lire la suite sur BleepingComputer

Disney abandonne Slack après une violation massive de données en juillet Suite à une importante fuite de données en juillet, Disney a pris la décision de cesser d’utiliser Slack pour ses communications internes. Disney évalue actuellement des alternatives plus sécurisées pour ses besoins en communication et collabore avec des experts en cybersécurité pour limiter les risques de futures violations. Lire la suite sur BleepingComputer

Dell enquête sur des allégations de fuite de données après la publication d’informations sur ses employés Dell a ouvert une enquête suite aux affirmations d’un groupe de hackers qui ont publié les informations personnelles de certains de ses employés sur des forums clandestins. Ces données inclueraient des informations telles que des adresses e-mail professionnelles et des détails sensibles liés à leurs fonctions. Dell cherche à déterminer comment ces données ont été compromises et si elles proviennent d’une violation directe de ses systèmes internes. Lire la suite sur BleepingComputer

Des pirates iraniens ont tenté de transmettre des e-mails piratés de la campagne Trump aux démocrates Des hackers iraniens ont ciblé les comptes e-mails de campagne de Donald Trump et Joe Biden dans le cadre d’une vaste opération de cyberespionnage. Les campagnes présidentielles des deux anciens présidents ont subi plusieurs tentatives d’intrusion, visant à récolter des informations sensibles. Les autorités américaines travaillent activement pour sécuriser les communications et prévenir toute interférence étrangère dans les processus électoraux. Lire la suite sur CyberScoop

Deloitte victime de fuite de données par le biais d’IntelBroker Une fuite de données impliquant des informations confidentielles de Deloitte a été revendiquée par le groupe IntelBroker. Ce dernier a publié des détails sensibles liés à des projets internes de la firme de conseil, potentiellement exploités par des concurrents ou des acteurs malveillants. Deloitte mène actuellement une enquête interne pour évaluer l’impact de cette fuite et renforcer la sécurité de ses infrastructures. Lire la suite sur Cyber Security News

Temu dément toute fuite de données concernant 87 millions d’enregistrements Temu, une plateforme de commerce en ligne, a démenti les rumeurs concernant une fuite de données massive impliquant 87 millions d’enregistrements. L’entreprise a déclaré qu’aucune violation de ses systèmes n’a été détectée et que ces accusations sont infondées. Lire la suite sur IT-Connect