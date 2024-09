Les actus cybersécurité de la Suisse (25 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique.

La cybersécurité en Suisse cette semaine, c’est la victoire d’une équipe suisse lors des “World Cyber Games” met en lumière l’excellence des jeunes talents helvétiques en matière de sécurité informatique, illustrant le savoir-faire suisse dans la protection des systèmes et la résolution de cyber-incidents complexes. Parallèlement, La Poste Suisse a renforcé sa position dans le domaine en acquérant Open Systems, un spécialiste reconnu des solutions SASE, ce qui témoigne de l’importance croissante de la sécurisation des réseaux dans les entreprises.

En outre, plusieurs projets régionaux visent à moderniser et sécuriser les infrastructures administratives. Le canton d’Argovie et ses communes s’engagent dans la numérisation conjointe de leurs services, tandis que les communes du canton de Zoug envisagent la création d’une société par actions pour centraliser leurs services IT. Ces initiatives visent à renforcer l’efficacité et la sécurité des administrations locales. Sur le plan législatif, le Conseil fédéral suisse continue d’œuvrer pour renforcer la cybersécurité à l’échelle nationale, avec des mesures spécifiques pour protéger les infrastructures critiques du pays et améliorer les contrôles de cybersécurité.

Enfin, les cybermenaces restent un défi de taille, illustré par des escroqueries sophistiquées, comme l’utilisation de fausses vérifications TWINT pour voler des données personnelles.

Les actus suisses de la semaine

Des Suisses champions du monde de la cybersécurité Lors de la compétition internationale de cybersécurité « World Cyber Games », une équipe suisse a remporté la première place, se distinguant parmi des centaines de participants venant de plusieurs pays. Cette victoire souligne non seulement l’expertise technique des jeunes talents suisses en matière de sécurité informatique, mais aussi l’importance croissante de la formation dans ce domaine. Les membres de l’équipe ont démontré des compétences remarquables dans des épreuves liées à la protection des systèmes et à la résolution de cyber-incidents complexes. Lire la suite sur News

La Poste acquiert Open Systems, pépite suisse du SASE La Poste Suisse a récemment annoncé l’acquisition d’Open Systems, une entreprise helvétique spécialisée dans les solutions SASE (Secure Access Service Edge). Cette acquisition marque une nouvelle étape pour La Poste qui cherche à renforcer ici ses capacités dans la sécurisation des réseaux, un domaine de plus en plus crucial à l’heure de la transformation numérique. Lire la suite sur News

Le canton d’Argovie et les communes souhaitent numériser ensemble leur administration Dans le cadre d’une initiative de digitalisation, le canton d’Argovie et plusieurs de ses communes ont décidé de collaborer pour mettre en place une administration numérique commune. Ce projet vise à centraliser et sécuriser les systèmes administratifs tout en facilitant l’accès aux services publics. En mutualisant les ressources et les infrastructures numériques, les autorités locales espèrent améliorer l’efficacité et renforcer la cybersécurité des services gouvernementaux. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Le directeur de la sécurité de Zurich veut permettre à la police d’accéder aux forums de discussion privés Le directeur de la sécurité du canton de Zurich a proposé un projet de loi permettant à la police d’accéder à des forums de discussion en ligne privés dans le cadre d’enquêtes criminelles. Cette initiative vise à mieux surveiller les activités illégales dans des espaces numériques souvent utilisés par des cybercriminels. Le débat autour de cette mesure met en lumière les défis posés par l’équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits de la vie privée. Lire la suite sur Netzwoche News

Les communes du canton de Zoug envisagent une société par actions pour les services IT Les communes du canton de Zoug prévoient de créer une société par actions pour gérer leurs services informatiques. Cette initiative a pour but de regrouper et de moderniser les infrastructures IT tout en améliorant la cybersécurité des administrations locales. Ce modèle vise à offrir des services plus efficaces et mieux sécurisés aux communes participantes, tout en mutualisant les coûts et les compétences en matière de gestion des technologies de l’information. Lire la suite sur Netzwoche News

Des cybercriminels utilisent de fausses vérifications TWINT pour piéger les utilisateurs Une nouvelle campagne de cybercriminalité a été détectée en Suisse, où des escrocs utilisent de fausses demandes de vérification TWINT pour dérober les données des utilisateurs. Les cybercriminels envoient des messages se faisant passer pour le service de paiement mobile, demandant des informations sensibles sous prétexte de vérifier les comptes. Lire la suite sur Netzwoche News