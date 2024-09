Le top 5 des actus cybersécurité (25 septembre 2024)

Le gouvernement ukrainien a pris la décision d’interdire l’utilisation de l’application de messagerie Telegram sur les appareils utilisés par les militaires et les fonctionnaires, invoquant des risques de sécurité. Cette interdiction survient alors que des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des communications via Telegram se multiplient, notamment en raison des suspicions d’espionnage. Cette mesure vise à protéger les informations sensibles et à prévenir toute fuite ou piratage potentiel dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.