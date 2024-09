L’hebdo cybersécurité (22 septembre 2024)

L’ENISA (Agence européenne de cybersécurité) met en garde contre une tendance croissante où des groupes de hacktivistes adoptent des tactiques de ransomware pour servir leurs objectifs politiques. Contrairement aux attaques motivées uniquement par le gain financier, ces hacktivistes se concentrent davantage sur la perturbation et l’humiliation de leurs cibles. Cette hybridation entre hacktivisme et ransomware reflète une mutation inquiétante dans le paysage des cyberattaques. Les organisations doivent faire face à ces menaces plus complexes, qui combinent à la fois des motivations idéologiques et des techniques de chantage numérique.