Les saisies de cryptomonnaies : défis et opportunités pour les forces de l’ordre

Les cryptomonnaies révolutionnent la finance mais posent des défis pour les forces de l’ordre face à leur usage illicite. L’utilisation de technologies avancées est cruciale pour lutter contre ces crimes.

Les cryptomonnaies ont révolutionné le secteur financier, mais leur utilisation dans des activités illicites reste une préoccupation majeure pour les régulateurs et les experts en cybersécurité. La nature décentralisée et pseudonyme des actifs numériques, bien que bénéfique pour de nombreuses applications légitimes, les rend également attractifs pour les criminels.

Cet article, insipiré d’un analyse de Chainalysis, explore les principaux défis liés à l’identification et à la saisie des actifs cryptographiques illicites, ainsi que les opportunités pour améliorer la lutte contre les crimes financiers.

Comprendre les flux d’actifs illicites

Les actifs cryptographiques sont souvent utilisés pour faciliter des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou les ransomwares. Contrairement à la croyance populaire, la nature transparente de la blockchain permet cependant de tracer les transactions et de cartographier les flux financiers suspects. Les technologies d’analyse blockchain permettent de suivre les mouvements d’actifs, d’identifier des adresses de portefeuilles suspectes et d’associer ces informations à des activités criminelles.

Toutefois, la difficulté réside dans l’identification des portefeuilles associés à une activité criminelle et dans la saisie des actifs avant qu’ils ne soient déplacés ou perdus définitivement. Cette complexité rend indispensable l’utilisation d’outils sophistiqués et de méthodes innovantes pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.

Identifier les portefeuilles et les actifs associés

Un des principaux défis dans l’enquête sur les cryptomonnaies illicites est d’identifier les portefeuilles contrôlés par une phrase de récupération (seed phrase). Cette phrase, qui permet d’accéder aux fonds sur plusieurs portefeuilles, peut avoir été générée via des moyens divers, comme un portefeuille matériel de type Ledger ou un portefeuille logiciel comme Metamask. Chaque méthode de stockage possède ses spécificités, et les enquêteurs doivent être capables de distinguer ces subtilités pour obtenir des informations précises sur les actifs contrôlés.

Il est également essentiel d’estimer la valeur totale détenue dans ces portefeuilles. Cela nécessite l’analyse de nombreuses transactions et soldes dispersés sur plusieurs plateformes et blockchains, ce qui rend la tâche encore plus complexe. L’expertise technique et les outils de suivi des transactions sont indispensables pour assurer l’efficacité de ces enquêtes.

Scannage de multiples blockchains

Une autre difficulté majeure est liée à la gestion de multiples blockchains. En effet, une seule phrase de récupération peut contrôler des actifs sur différentes blockchains, telles que Bitcoin, Ethereum, ou encore Tron. La diversité des blockchains et la complexité des transactions effectuées sur chacune d’entre elles compliquent l’identification de toutes les adresses et transactions associées.

Les blockchains fonctionnent chacune selon des protocoles distincts, ce qui nécessite des outils capables de naviguer entre ces différents réseaux et de repérer les liens potentiels entre les transactions. Même pour les enquêteurs les plus expérimentés, le suivi de ces flux sur plusieurs chaînes peut devenir un processus fastidieux et accablant, nécessitant une attention constante et une capacité d’analyse approfondie.

Saisie et récupération des actifs

Une fois les actifs illicites identifiés, la saisie de ces fonds reste un défi majeur. Les obstacles juridiques et techniques peuvent retarder les interventions des autorités jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Un cas typique est celui où un complice du criminel transfère rapidement les fonds hors du portefeuille visé avant que les autorités ne puissent agir. Ce phénomène, connu sous le nom de “sweeping”, est une tactique courante chez les cybercriminels pour éviter la confiscation de leurs actifs.

Les méthodes traditionnelles de saisie manuelle ne sont pas toujours adaptées à la nature rapide et fluide des transactions en cryptomonnaies. Elles peuvent entraîner des erreurs humaines et des retards critiques, mettant en péril la récupération des fonds. Pour cette raison, il est essentiel de développer des technologies et des protocoles de saisie automatisés pour accélérer le processus et garantir le succès des enquêtes.

La technologie au service des forces de l’ordre

Face à ces défis, les régulateurs et plus globalement les forces de l’ordre s’appuient de plus en plus sur des solutions technologiques de pointe. Les outils d’analyse blockchain, associés à des algorithmes de machine learning, permettent non seulement de détecter des transactions suspectes en temps réel, mais aussi de prédire les mouvements futurs en fonction des schémas observés. Ces technologies offrent une visibilité accrue sur les flux financiers et facilitent la catégorisation des portefeuilles en fonction de leur niveau de risque.

Ces innovations permettent d’améliorer considérablement les capacités d’enquête et la réponse aux incidents, tout en automatisant une grande partie du processus. Cependant, ces avancées nécessitent une coopération internationale renforcée et une harmonisation des cadres juridiques pour que les saisies d’actifs puissent être menées efficacement à travers différentes juridictions.

Vers une régulation plus stricte ?

Avec la montée en puissance des crimes financiers utilisant les cryptomonnaies, il est probable que les régulateurs intensifient leurs efforts pour encadrer l’utilisation de ces actifs numériques. Cependant, toute nouvelle réglementation devra trouver un juste équilibre entre la sécurité, la transparence et la préservation des libertés individuelles que les cryptomonnaies offrent.

Une collaboration entre les gouvernements, les régulateurs et les entreprises privées sera essentielle pour garantir que les nouvelles règles soient à la fois efficaces et respectueuses des innovations technologiques. Les professionnels de la cybersécurité doivent donc rester vigilants face aux évolutions constantes de la législation et des technologies dans ce domaine en pleine expansion.

