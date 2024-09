Les actus cybersécurité de l’Europe (21 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus européennes de la semaine

La Cour suprême polonaise bloque l’utilisation de Pegasus Un tribunal polonais a statué contre l’utilisation de Pegasus, le célèbre logiciel espion développé pour surveiller des cibles à distance. Cette décision intervient après des préoccupations croissantes concernant l’usage de ce logiciel à des fins d’espionnage interne, notamment dans le cadre de la surveillance illégale de personnalités politiques et d’activistes. Lire la suite sur Infosecurity

Après Boulanger et Cultura, l’Assurance retraite victime d’une cyberattaque de grande ampleur L’assurance retraite française a été touchée par une cyberattaque de grande ampleur, qui s’ajoute aux récentes attaques contre Boulanger et Cultura. L’attaque a compromis les informations personnelles de centaines de milliers de bénéficiaires, exposant des données sensibles telles que les numéros de sécurité sociale et des informations financières. Lire la suite sur Presse-citron

La France met en garde contre les cyberattaques d’APT28 visant les think tanks L’agence française de cybersécurité (ANSSI) a mis en garde contre une série d’attaques informatiques attribuées au groupe APT28, également connu sous le nom de Fancy Bear, qui cible des think tanks et des institutions gouvernementales. APT28, supposément lié au gouvernement russe, utilise des techniques de spear phishing et d’exfiltration de données pour compromettre les réseaux et voler des informations stratégiques. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

Le rapport Draghi pointe la faillite numérique de l’Europe Le rapport rédigé par Mario Draghi met en avant les lacunes numériques de l’Europe, notamment en matière de cybersécurité et de souveraineté numérique. Selon le rapport, l’Europe peine à suivre le rythme des États-Unis et de la Chine en matière d’innovation technologique, ce qui expose le continent à des risques économiques et sécuritaires majeurs. Les recommandations incluent des investissements massifs dans les infrastructures numériques et une plus grande coopération entre les États membres pour renforcer la résilience européenne face aux cybermenaces. Lire la suite sur Actualités securite

La Pologne déjoue des cyberattaques de la Russie et de la Biélorussie Les autorités polonaises ont annoncé avoir déjoué plusieurs cyberattaques orchestrées par des groupes liés à la Russie et à la Biélorussie. Ces attaques visaient des infrastructures critiques du pays, avec l’objectif de déstabiliser ses institutions et d’exfiltrer des données sensibles. La Pologne, en première ligne des tensions géopolitiques avec ses voisins, intensifie ses efforts pour protéger ses réseaux et prévenir les cyberattaques provenant de ces pays. Lire la suite sur Security Affairs