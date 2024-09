Les dernières actus des cybercriminels (20 septembre 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Un homme risque 20 ans de prison pour la première arnaque au streaming musical par IA Un homme fait face à une peine de prison pour avoir orchestré la première escroquerie de streaming musical utilisant l’intelligence artificielle. Le suspect a créé de faux morceaux de musique générés par l’IA et les a diffusés sur des plateformes de streaming pour générer des revenus illégaux. Cette affaire est un exemple récent de l’exploitation de l’IA dans des activités criminelles, illustrant la complexité des nouvelles menaces cybernétiques dans des secteurs tels que l’industrie musicale. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Deux hommes russes et kazakhs inculpés pour un service de formation au cybercrime à Miami Deux hommes résidant à Miami, originaires de Russie et du Kazakhstan, ont été inculpés pour avoir dirigé un service de formation au cybercrime. Ce service illégal offrait des cours en ligne et des outils permettant à des individus malintentionnés d’apprendre à commettre des cyberattaques sophistiquées. Lire la suite sur CyberScoop

Quatre hommes du Delaware accusés d’une affaire internationale de sextorsion qui a rapporté près de 2 millions de dollars Le ministère de la Justice du Delaware a annoncé des poursuites contre des individus impliqués dans une escroquerie d’extorsion sexuelle. Ces criminels envoyaient des messages menaçant leurs victimes de divulguer des vidéos compromettantes si une rançon n’était pas payée. Cette affaire met en lumière la montée des arnaques en ligne qui utilisent la peur et la honte pour extorquer de l’argent. Lire la suite sur CyberScoop

le DoJ conclut un accord de 18,5 millions de dollars avec Western Union après des fraudes massives Le département de la Justice (DoJ) américain a conclu un accord de 18,5 millions de dollars avec Western Union suite à une affaire de fraude impliquant l’entreprise. Les escrocs utilisaient le système de transfert de fonds pour soutirer de l’argent à des victimes, principalement des personnes âgées. Western Union a accepté ce règlement pour clore les poursuites judiciaires, reconnaissant des failles dans son système de détection des fraudes. Lire la suite sur Infosecurity