Les derniers gros vols de données (19 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vols ou pertes de données de la semaine

Une violation de données compromet les informations de 14 000 médecins Une récente violation de données a exposé les informations personnelles de 14 000 médecins. Cette fuite concerne des données sensibles, notamment des informations professionnelles et financières. L’incident met en lumière la vulnérabilité des systèmes de santé face aux cyberattaques, un secteur qui traite des données extrêmement sensibles et précieuses. Les conséquences de cette fuite sont encore en cours d’évaluation. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Capgemini victime d’une fuite de données : des informations sensibles publiées Capgemini, géant du conseil en technologie, a subi une fuite de données suite à une cyberattaque. Des informations sensibles, notamment des données clients et des détails de projets, ont été publiées sur des forums en ligne. Cette fuite pourrait affecter non seulement les clients de Capgemini. Lire la suite sur The Register – Security

Fortinet révèle une fuite de données après une attaque cybercriminelle Fortinet, spécialiste des solutions de cybersécurité, a révélé avoir été victime d’une fuite de données. Il indique qu’un acteur malveillant a revendiqué le vol de 440 Go de fichiers sur le serveur Microsoft Sharepoint de l’entreprise. Lire la suite sur Security Affairs