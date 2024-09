Les actus cybersécurité de la Suisse (18 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus suisses de la semaine

la police de Zurich arrête des suspects dans une affaire de chantage contre la ZKB La police cantonale de Zurich a procédé à l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’avoir tenté de faire chanter la Zürcher Kantonalbank (ZKB). Ces individus auraient menacé de publier des données sensibles appartenant à la banque en échange d’une rançon. L’enquête a révélé que les attaquants avaient réussi à accéder à certaines informations avant d’émettre leur demande de rançon. Lire la suite sur Netzwoche News

Le Parlement suisse approuve la numérisation de la justice Le Parlement suisse a donné son feu vert pour la numérisation complète du système judiciaire. Ce projet vise à moderniser les infrastructures informatiques des tribunaux afin de faciliter l’échange de documents et d’améliorer l’efficacité des procédures judiciaires. La digitalisation du secteur judiciaire est un enjeu majeur pour la Suisse, qui cherche à renforcer la sécurité des données et à réduire les délais de traitement des affaires. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

La police de Zoug modernise son infrastructure de cybercriminalité et d’informatique légale La police cantonale de Zoug a annoncé la modernisation de son infrastructure dédiée à l’informatique légale et aux enquêtes sur la cybercriminalité. Cette initiative vise à doter les enquêteurs des outils les plus avancés pour analyser les preuves numériques et lutter plus efficacement contre les cybercriminels. La modernisation inclut des systèmes de stockage et d’analyse de données plus performants, essentiels pour les enquêtes sur les infractions numériques. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Le canton de Schwyz renonce aux tests de vote électronique Le canton de Schwyz a décidé de ne pas participer aux tests de vote électronique prévus en Suisse. Cette décision reflète les préoccupations persistantes autour de la sécurité et de la fiabilité des systèmes de vote en ligne. Schwyz rejoint ainsi d’autres cantons qui ont exprimé des doutes quant à la maturité des solutions de vote électronique disponibles, en particulier face aux risques de cyberattaques et de manipulation des résultats. Le débat sur l’avenir du e-voting en Suisse reste vif, avec des opinions divisées sur la question. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed