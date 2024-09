Le top 5 des actus cybersécurité (18 septembre 2024)

Voici le rapport de veille en cybersécurité mettant en lumière les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

Arrestation d’un adolescent britannique pour la cyberattaque contre TfL Un adolescent britannique a été arrêté en lien avec une cyberattaque ayant visé Transport for London (TfL). Cette attaque a compromis l’accès à certaines infrastructures numériques de TfL et a rappelé les vulnérabilités des systèmes de transport face aux cyberattaques. L’arrestation intervient dans le cadre d’une enquête menée par les autorités britanniques. Lire la suite sur CyberScoop

Microsoft améliore la sécurité du noyau windows avec de nouvelles fonctionnalités Microsoft a annoncé des mises à jour significatives pour renforcer la sécurité de Windows en limitant l’accès au noyau de ses systèmes. En collaboration avec des sociétés de cybersécurité, l’entreprise a introduit des mesures supplémentaires visant à prévenir les attaques exploitant les vulnérabilités du noyau. Ces améliorations s’inscrivent dans un effort plus large pour se protéger de nouvelle panne provoquées par des éditeurs externes comme Crowdstrike par exemple. Lire la suite sur The Verge – All Posts