Les dernières cyberattaques (17 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des cyberattaques de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les cyberattaques de la semaine

Des hackers chinois ciblent les serveurs Windows avec une campagne de SEO poisoning Des hackers chinois ont lancé une campagne de SEO poisoning visant spécifiquement les serveurs Windows. Cette technique consiste à manipuler les résultats des moteurs de recherche afin de rediriger les utilisateurs vers des sites infectés. Ces sites contiennent des malwares qui exploitent des failles sur les serveurs Windows, compromettant ainsi les systèmes d’entreprises et d’institutions. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Des acteurs malveillants diffusent de fausses allégations de violation des inscriptions électorales aux États-Unis Une fausse brèche de données électorales américaines a récemment été mise en lumière, après avoir été utilisée pour semer la confusion et susciter la méfiance chez les électeurs. Cette attaque, qui prétendait avoir compromis les informations des électeurs américains, faisait partie d’une opération de désinformation visant à manipuler l’opinion publique. Ce type d’incidents souligne les risques liés aux campagnes de désinformation et leur impact potentiel sur la confiance dans les systèmes électoraux. Lire la suite sur Infosecurity

Une escroquerie utilisant de faux domaines cible les supporters de Trump Une nouvelle escroquerie a émergé, ciblant les supporters de Trump via des faux domaines, prétendant vendre des cartes à collectionner. Ces sites frauduleux profitent de la popularité de ces objets pour tromper les utilisateurs et voler leurs informations personnelles et financières. Cette campagne illustre une nouvelle tendance dans les cyberattaques, où les cybercriminels exploitent des thématiques politiques pour attirer des victimes, utilisant des domaines ressemblant à ceux des sites officiels pour paraître légitimes. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Kawasaki victime d’une cyberattaque : menaces de divulgation de données volées La société Kawasaki a été la cible d’une cyberattaque revendiquée par le groupe RansomHub, qui menace de publier des données volées si une rançon n’est pas versée. L’attaque semble avoir permis aux cybercriminels d’exfiltrer une grande quantité de données sensibles de l’entreprise. Lire la suite sur BleepingComputer

Le gang NoName déploie le malware RansomHub lors d’attaques récentes Le groupe de ransomware Noname a intensifié ses attaques récentes en utilisant le malware RansomHub. Ce malware permet aux attaquants de chiffrer les données des victimes et de demander des rançons en échange de leur décryptage. Les cibles de ces attaques sont variées, mais le groupe s’attaque particulièrement aux entreprises possédant des informations sensibles. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Des APT chinois volent des secrets gouvernementaux en Asie Une équipe de cybercriminels chinois, spécialisée dans les menaces persistantes avancées (APT), continue de voler des secrets gouvernementaux dans plusieurs pays asiatiques. Ces attaques, bien coordonnées, visent des gouvernements et des agences nationales, compromettant des données hautement sensibles. Lire la suite sur Dark Reading