Les vulnérabilités critiques à suivre (16 septembre 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vulnérabilités de la semaine

Google utilise des coffres-forts de sauvegarde déconnectés pour protéger les données critiques Google a mis en place une solution innovante pour protéger les données critiques en créant des coffres-forts de sauvegarde déconnectés, ou “air-gapped”. Cette méthode empêche l’accès non autorisé aux données en les isolant physiquement des réseaux connectés, réduisant ainsi les risques d’attaques en ligne. Cette stratégie s’inscrit dans les efforts continus de Google pour offrir des solutions de sécurité avancées à ses utilisateurs professionnels. Lire la suite sur Cyber Security News

Les centres de données britanniques considérés comme des infrastructures critiques Le Royaume-Uni renforce ses mesures de sécurité autour des centres de données, désormais classés comme infrastructures critiques nationales. Cette décision intervient alors que ces infrastructures jouent un rôle clé dans le maintien des services essentiels à l’économie et à la sécurité du pays. Les centres de données hébergent des informations sensibles et sont des cibles potentielles pour des cyberattaques. Les efforts se concentrent sur la résilience de ces infrastructures face à des attaques sophistiquées qui pourraient affecter l’intégrité des systèmes financiers, énergétiques et de santé. Lire la suite sur Infosecurity

WordPress.org va exiger une authentification à deux facteurs pour les développeurs de plugins Une nouvelle vulnérabilité dans l’authentification des développeurs pour WordPress pourrait compromettre la sécurité de plusieurs acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Cette faille expose les systèmes à des cyberattaques qui pourraient affecter un large éventail de services et de sites web basés sur WordPress. Lire la suite sur CyberScoop

Une nouvelle vulnérabilité dans Veeam expose les serveurs de sauvegarde Une vulnérabilité critique a été découverte dans les serveurs de sauvegarde Veeam, exposant ces systèmes à des attaques potentielles. Cette faille pourrait permettre à des acteurs malveillants de compromettre des données sensibles, rendant les infrastructures de sauvegarde vulnérables. Les entreprises qui utilisent Veeam pour leurs stratégies de continuité des affaires doivent rapidement mettre à jour leurs systèmes. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Microsoft indique couvrir quatre nouvelles failles zero-day dans sa mise à jour de septembre Microsoft a divulgué quatre nouvelles vulnérabilités zero-day dans le cadre de sa mise à jour de sécurité de septembre. Ces failles, découvertes dans des produits largement utilisés, pourraient être exploitées pour compromettre les systèmes. Microsoft a déjà publié des correctifs pour remédier à ces problèmes, et les entreprises sont encouragées à mettre à jour leurs systèmes rapidement. Ces zero-day représentent un risque majeur pour la sécurité des infrastructures critiques, car elles sont souvent exploitées avant la publication des correctifs. Lire la suite sur Dark Reading

Des réseaux à air gap vulnérables aux attaques acoustiques via des écrans LCD Des chercheurs ont découvert que même les réseaux à air gap, souvent considérés comme les plus sécurisés, peuvent être compromis via des attaques acoustiques utilisant les écrans LCD. En exploitant les sons émis par ces écrans, des cybercriminels pourraient exfiltrer des données sensibles sans nécessiter de connexion internet directe. Lire la suite sur Dark Reading

GitLab CE/EE touché par une vulnérabilité critique Une vulnérabilité critique affectant GitLab CE et EE a été révélée, exposant ces plateformes de gestion de code à des risques de compromission. Cette faille pourrait permettre à des acteurs malveillants d’accéder à des dépôts de code, compromettant ainsi l’intégrité des projets hébergés. Lire la suite sur Security Affairs