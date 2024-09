L’hebdo cybersécurité (15 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus cybersécurité de la semaine

Microsoft améliore la sécurité du noyau windows avec de nouvelles fonctionnalités Microsoft souhaite renforcer la sécurité de Windows en limitant l’accès au noyau, une mesure visant à réduire les risques d’exploitation par des logiciels malveillants. Cette décision s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise pour mieux protéger les utilisateurs et les entreprises. En collaboration avec des entreprises de sécurité comme CrowdStrike, Microsoft met en place des protections supplémentaires pour empêcher les attaques exploitant des failles dans les systèmes Windows. Ces améliorations sont particulièrement importantes pour les utilisateurs de Windows 11, où les nouvelles fonctionnalités de sécurité sont mises en avant. Lire la suite sur The Verge – All Posts

Des mises à jour de sécurité Microsoft qui perturbent Windows 10 Microsoft a admis que ses récentes mises à jour de sécurité ont causé des perturbations sur certains systèmes Windows 10. Plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes avec les correctifs, qui visaient pourtant à améliorer la sécurité des appareils. La société a travaillé à résoudre ces problèmes tout en rappelant l’importance des mises à jour pour maintenir un environnement sécurisé. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

23andMe accepte un règlement de 30 millions suite à une violation de données La société de généalogie 23andMe a accepté de payer un règlement de 30 millions de dollars à la suite d’une violation de données qui a touché des millions de ses utilisateurs. Cet incident, survenu l’année dernière, a mis en évidence des failles dans la sécurité des systèmes de l’entreprise, exposant des informations sensibles. Lire la suite sur PCMag UK security

Les pertes liées aux cryptomonnaies signalées par le FBI atteignent 5,6 milliards de dollars en 2023 Le FBI a rapporté que les pertes liées aux arnaques et aux cyberattaques impliquant des cryptomonnaies ont atteint 5,6 milliards de dollars en 2023. Ces pertes sont le résultat de diverses formes d’escroqueries, y compris les ransomwares, le phishing et les arnaques d’investissement. L’augmentation significative de ces pertes reflète l’attrait croissant des cryptomonnaies pour les cybercriminels, qui exploitent les faiblesses des systèmes de sécurité et des utilisateurs mal informés. Lire la suite sur BleepingComputer