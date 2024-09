Le canton de Schwyz ne souhaite pas tester le e-voting

Le canton de Schwyz refuse de participer aux essais d’e-voting, invoquant des problèmes de sécurité, de coûts et de fiabilité, préférant aujourd’hui les méthodes traditionnelles.

Comme rapporté par l’article ci-dessous de Inside IT, le canton de Schwyz a récemment confirmé son refus de participer aux essais d’e-voting autorisés par la Confédération. Cette position a été détaillée dans une réponse officielle à une petite interpellation au parlement cantonal.

Un manque de confiance d’abord

Le gouvernement justifie cette décision en se basant sur les expériences négatives passées, notamment les échecs techniques, les problèmes de sécurité et les coûts élevés qui en ont découlé. De plus, la participation à ces tests soulève des inquiétudes quant à l’acceptation politique limitée d’un système destiné uniquement à des segments spécifiques de la population, comme les citoyens suisses à l’étranger ou ceux ayant des handicaps.

Le canton estime que ces tentatives n’ont pas encore démontré la fiabilité nécessaire pour justifier leur introduction à plus grande échelle.

Les résultats des autres cantons scrutés

La réponse officielle souligne également que les tests en cours dans d’autres cantons seront surveillés de près. Cependant, tant que la sécurité et la transparence ne seront pas entièrement assurées, le gouvernement de Schwyz préfère maintenir une position de prudence et n’envisage pas d’introduire l’e-voting pour l’instant. En effet, les inquiétudes relatives à la complexité technologique et au manque de sécurité restent des obstacles majeurs.

Malgré cette position conservatrice, Schwyz n’exclut pas une réévaluation future si les preuves de la faisabilité et de la sécurité de l’e-voting deviennent convaincantes. Toutefois, pour l’instant, les autorités locales privilégient la fiabilité et la transparence des processus électoraux traditionnels, notamment pour maintenir la confiance des électeurs.

Pour en savoir plus

Auch Schwyz will keine E-Voting-Tests Im Kanton Schwyz wird es auf absehbare Zeit keine Pilotversuche mit E-Voting geben. Dies geht aus einer Antwort des Regierungsrats auf eine Kleine Anfrage der… Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Et la position du canton précisée ici:

(Re)découvrez également: