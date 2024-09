Les dernières actus des cybercriminels (13 septembre 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Un Nigérian condamné à 5 ans de prison pour escroquerie par compromission d’e-mails professionnels (BEC) Un Nigérian de 34 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans une escroquerie par compromission d’e-mails professionnels (BEC) ayant causé des pertes de plus de 5 millions de dollars. Avec ses complices, il utilisait des techniques de phishing et des e-mails frauduleux pour obtenir des virements bancaires vers des comptes sous leur contrôle. Il doit également rembourser près de 5 millions de dollars aux victimes de l’escroquerie. Lire la suite sur CyberScoop

Cinq membres des services militaires russes inculpés pour cyberattaques destructrices Le gouvernement américain a inculpé cinq membres des services militaires russes pour leur implication dans des opérations cybernétiques destructrices et des campagnes de « hack-and-leak » visant à déstabiliser des institutions étrangères. Ces cyberopérations, souvent attribuées au GRU, l’agence de renseignement militaire russe, incluent des attaques visant les infrastructures critiques et les élections à l’échelle mondiale. Les inculpations s’inscrivent dans un effort plus large visant à poursuivre les cybercriminels impliqués dans ces activités malveillantes. Lire la suite sur CyberScoop

Des opérateurs d’une agence OTP plaident coupable pour cybercriminalité Trois opérateurs de l’agence OTP Agency, spécialisée dans la fourniture de codes d’authentification à usage unique (OTP) à des cybercriminels, ont plaidé coupable pour leur implication dans des activités illégales. Ils facilitaient des attaques par compromission de comptes en vendant des OTP pour contourner les systèmes de sécurité de comptes en ligne. Lire la suite sur Security Affairs

Le FBI démantèle un important marché du dark web Le FBI a mené une opération majeure visant à démanteler un marché du dark web, responsable de la vente de produits illégaux et de services cybercriminels, notamment des données volées et des outils de piratage. Ce marché était un lieu d’échange pour des cybercriminels à travers le monde, facilitant des transactions anonymes liées à des activités illégales. Cette action s’inscrit dans une série d’opérations visant à réduire l’impact des cybermarchés illégaux. Lire la suite sur The Hacker News

Pavel Durov critique les lois obsolètes après son arrestation Suite à son arrestation en France, Pavel Durov, fondateur de Telegram, a dénoncé l’utilisation de lois obsolètes pour le poursuivre en tant que dirigeant de la plateforme. Durov a expliqué que la législation datant de l’ère pré-smartphone ne devrait pas être appliquée aux plateformes modernes où les crimes sont commis par des tiers. Il a également réaffirmé l’engagement de Telegram à protéger ses utilisateurs, notamment dans les régimes autoritaires, tout en soulignant les efforts pour améliorer la sécurité et la modération sur la plateforme, notamment avec des fonctionnalités comme le bouton de signalement des contenus illégaux. Lire la suite sur The Hacker News — Hacking, Cyber and Internet Security

Six hackers inculpés pour des cyberattaques contre l’Ukraine

Un grand jury américain a inculpé six ressortissants russes pour avoir orchestré une série de cyberattaques ciblant les réseaux informatiques du gouvernement ukrainien. Ces individus, dont cinq sont affiliés au GRU, la principale direction du renseignement militaire russe, auraient mené des cyberattaques destructrices en utilisant des malwares comme WhisperGate, qui détruit irrémédiablement les données des systèmes infectés. Lire la suite sur Cyber Security News