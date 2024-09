Les actus cybersécurité de l’Europe (13 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus européennes de la semaine

Fuite de données chez SFR : 50 000 abonnés concernés Une fuite de données massive a touché 50 000 abonnés SFR après qu’un partenaire de l’opérateur ait été compromis. Les données exposées incluent des informations personnelles comme les noms, adresses, numéros de téléphone et e-mails. Ces informations pourraient être utilisées dans des campagnes de phishing ou pour des tentatives d’usurpation d’identité. Le groupe de pirates à l’origine de l’attaque, appelé French Hackers Squad, a déjà mené d’autres actions similaires cette année. Lire la suite sur IT-Connect

Paris-Saclay victime d’une attaque par ransomware Le campus de Paris-Saclay a subi une attaque par rançongiciel, perturbant ses activités. Les cybercriminels à l’origine de l’attaque exigent une rançon pour la restauration des systèmes. Les autorités locales travaillent avec des experts en cybersécurité pour évaluer l’ampleur des dommages et restaurer les services. Les détails concernant les données compromises ne sont pas encore confirmés. Lire la suite sur ZDNet News cybersecurite

Nouvelle vague de cyberattaques en France par des hackers russes

Une nouvelle série d’attaques cybernétiques menée par des hackers russes a paralysé une vingtaine de sites en France, y compris des infrastructures critiques. Ces attaques font partie d’une campagne coordonnée visant à déstabiliser certains secteurs économiques. Les services concernés sont actuellement en train de restaurer leurs systèmes et d’évaluer les dégâts. Lire la suite sur Flux toutes les actualités – 01net

Malware Voldemort en France : il se fait passer pour les impôts Un nouveau malware appelé Voldemort cible les utilisateurs français en se faisant passer pour des courriers officiels des impôts. Ce logiciel malveillant infecte les appareils en se déguisant en documents fiscaux légitimes, compromettant ainsi les données personnelles des victimes. Les autorités appellent à la vigilance, notamment lors de la réception d’e-mails liés à des questions fiscales. Lire la suite sur IT-Connect

La Banque de France et le Campus Cyber s’allient pour la sécurité de la blockchain La Banque de France et le Campus Cyber unissent leurs forces pour renforcer la sécurité des systèmes blockchain. Ce partenariat vise à promouvoir la recherche et à garantir l’intégrité des transactions sur les plateformes utilisant la blockchain. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de développement croissant des technologies de la blockchain en France. Lire la suite sur ZDNet News cybersecurite