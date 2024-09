Les actus cybersécurité de la Suisse (11 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus suisses de la semaine

Schwyz refuse de participer aux tests d’e-voting Le canton de Schwyz a décidé de ne pas participer aux tests d’e-voting en raison des préoccupations liées à la sécurité, aux exigences techniques et aux coûts élevés. Le gouvernement cantonal a réitéré ses doutes exprimés dès 2017, affirmant que les tentatives précédentes d’introduction de l’e-voting avaient échoué pour diverses raisons. De plus, il estime que ces tests, limités à une petite partie de l’électorat, ne renforcent pas suffisamment la confiance dans ce mode de vote électronique. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

La conférence suisse de l’informatique prend fin Le 6 septembre 2024 a marqué la fin officielle de la Schweizerische Informatikkonferenz (SIK). Ses dernières fonctions et actifs ont été transférés à la Digitale Verwaltung Schweiz (DVS/ANS), qui a repris les activités de la SIK dès 2022. L’ANS est désormais responsable de la gestion des contrats avec les fournisseurs TIC et de la supervision des initiatives d’e-gouvernement en Suisse, consolidant ainsi son rôle central dans la numérisation de l’administration suisse. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed