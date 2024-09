Les vulnérabilités critiques à suivre (9 septembre 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vulnérabilités de la semaine

Telegram renforce sa modération après l’arrestation de Pavel Durov Suite à l’arrestation de son fondateur Pavel Durov en France, Telegram a discrètement modifié sa politique de modération. Initialement perçue comme une plateforme favorisant la confidentialité, l’application est désormais contrainte de mieux réguler les contenus illégaux, notamment en réponse aux critiques des autorités françaises. Pavel Durov a défendu la transparence de la plateforme tout en reconnaissant la nécessité d’améliorer la modération avec une communauté croissante de 950 millions d’utilisateurs. Lire la suite sur Usine Digitale – Cybersécurité

Un réseau Wi-Fi pirate basé sur Starlink à bord d’un navire de guerre de l’US Navy Un scandale récent révèle que des officiers de la marine américaine ont installé un réseau Wi-Fi non autorisé utilisant une antenne Starlink à bord d’un navire de guerre, le USS Manchester. Cette installation, faite à des fins personnelles pour visionner des films et accéder à internet, a compromis la sécurité du navire et de son équipage. L’enquête a révélé que cette initiative, menée par un officier supérieur, violait plusieurs protocoles de sécurité essentiels de la marine. Lire la suite sur Flux Sécurité Developpez

Zyxel corrige des vulnérabilités critiques dans ses routeurs d’entreprise Zyxel a récemment publié des correctifs pour une série de vulnérabilités affectant plusieurs de ses produits réseau. La plus grave d’entre elles permet à un attaquant non authentifié d’exécuter des commandes système à distance en envoyant un cookie spécialement conçu à l’appareil vulnérable. En plus de cette faille critique, sept autres vulnérabilités, avec des scores de gravité allant jusqu’à 8.1, ont été découvertes, affectant des firewalls et des routeurs. Lire la suite sur Ars Technica

YubiKey vulnérable à une attaque par canal auxiliaire Une vulnérabilité critique a été découverte dans les dispositifs YubiKey, affectant certains modèles, notamment ceux de la série YubiKey 5. Baptisée “Eucleak”, cette faille permettrait à un attaquant ayant un accès physique à l’appareil de cloner la clé de sécurité via une attaque par canal auxiliaire. L’exploitation repose sur l’observation des émissions électromagnétiques pendant le processus cryptographique, ce qui permettrait de récupérer une clé privée ECDSA utilisée pour l’authentification FIDO. Lire la suite sur The Verge – All Posts

Cisco corrige des vulnérabilités critiques dans Smart Licensing Utility Cisco a récemment publié des correctifs pour plusieurs vulnérabilités, dont deux d’une gravité critique affectant le Smart Licensing Utility. Ces failles permettent à des attaquants distants non authentifiés d’accéder à des informations sensibles ou d’obtenir des privilèges administratifs sur les systèmes concernés. Lire la suite sur Infosecurity

Vulnérabilité critique dans les systèmes de sécurité aérienne permet de contourner les contrôles Une vulnérabilité dans le système FlyCASS, utilisé par certaines compagnies aériennes pour gérer les programmes de sécurité Known Crewmember (KCM) et Cockpit Access Security System (CASS), a permis à des chercheurs de contourner les vérifications de sécurité dans les aéroports. En exploitant une faille SQL injection, les chercheurs ont obtenu un accès administrateur et pu ajouter des utilisateurs fictifs, leur permettant ainsi de sauter les contrôles de sécurité et d’accéder aux cockpits des avions. Le problème a depuis été corrigé. Lire la suite sur Security Affairs

Une faille critique dans le plugin LiteSpeed Cache expose 6 millions de sites WordPress à des attaques Une vulnérabilité critique a été découverte dans le plugin LiteSpeed Cache, utilisé par plus de 6 millions de sites WordPress pour améliorer la performance. Cette faille permet à des attaquants non authentifiés de prendre le contrôle des comptes d’utilisateurs connectés, y compris les administrateurs, en exploitant des cookies de session enregistrés dans les fichiers de logs de débogage. Lire la suite sur BleepingComputer

Veeam corrige une faille critique RCE dans Backup & Replication Veeam a publié une mise à jour de sécurité pour corriger une vulnérabilité critique dans son logiciel Backup & Replication, qui permettait une exécution de code à distance sans authentification préalable. Cette faille, avec un score CVSS de 9.8, pourrait être exploitée pour prendre le contrôle total d’un système, rendant les infrastructures de sauvegarde vulnérables aux attaques, notamment aux ransomwares. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

SonicWall corrige une faille critique dans SonicOS SonicWall a récemment publié un correctif pour une vulnérabilité critique affectant ses firewalls fonctionnant sous SonicOS. Cette faille, avec un score CVSS de 9.3, est une erreur de contrôle d’accès qui pourrait permettre à des attaquants de contourner les protections, d’accéder à des ressources sensibles ou même de provoquer un crash du pare-feu. Lire la suite sur The Hacker News — Hacking, Cyber and Internet Security