Les dernières actus des cybercriminels (6 septembre 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Sabotage de serveurs pour extorsion : un ancien employé arrêté Un ancien ingénieur d’une entreprise du New Jersey a été arrêté pour avoir saboté 254 serveurs afin d’extorquer une rançon de 700 000 euros à son ancien employeur. Il a modifié les mots de passe des administrateurs et des utilisateurs, rendant l’accès aux systèmes impossible. Son plan comprenait également la suppression des sauvegardes et la désactivation des comptes administrateurs. Lire la suite sur IT-Connect

Poursuite contre un homme pour divulgation d’une cyberattaque à Columbus La ville de Columbus a intenté une action en justice contre un expert en sécurité après qu’il a révélé publiquement la gravité d’une attaque par ransomware ayant visé la ville. L’expert avait découvert et partagé des détails sensibles concernant la vulnérabilité des systèmes municipaux. Lire la suite sur Ars Technica

Arrestation de deux individus pour une série de “swattings” Deux hommes ont été inculpés aux États-Unis pour avoir orchestré près de 120 faux rapports d’urgence visant à provoquer l’intervention d’équipes SWAT contre des personnalités publiques, y compris des membres du Congrès et des responsables gouvernementaux. Leurs actions ont également inclus des menaces de bombes contre des entreprises et des institutions religieuses. Les autorités américaines soulignent que ces actes, qui ont déjà causé des victimes dans le passé, ne sont pas des “farces” sans conséquence. Lire la suite sur The Register – Security

Telegram sous enquête en France : les frères Durov recherchés Les autorités françaises ont émis des mandats d’arrêt contre Pavel et Nikolai Durov, les fondateurs de Telegram, pour leur refus de coopérer dans une enquête sur l’exploitation sexuelle d’enfants. Cette enquête, débutée bien plus tôt que prévu, a révélé l’implication de Telegram dans plusieurs activités criminelles sans que les fondateurs soient directement impliqués. Les mandats d’arrêt soulignent le manque de coopération de la plateforme avec les autorités européennes et françaises. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO