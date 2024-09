Les actus cybersécurité de l’Europe (6 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus européennes de la semaine

Pavel Durov, le fondateur de Telegram, fait face à des accusations en France pour avoir prétendument facilité des activités criminelles via sa plateforme. Les autorités allèguent que Telegram est utilisé pour des activités illégales, notamment le blanchiment d’argent, la fraude et la diffusion de contenus extrémistes. Durov, qui détient désormais la nationalité française, est sous le coup d’une enquête approfondie qui pourrait entraîner des sanctions sévères pour sa complicité présumée dans ces crimes. Lire la suite sur Security Affairs

Cyberattaque sur les musées nationaux français par le groupe Brain Cipher Le groupe de ransomware Brain Cipher a revendiqué une cyberattaque contre plusieurs musées nationaux français pendant les Jeux Olympiques, menaçant de divulguer 300 Go de données volées. L’attaque a ciblé le système centralisant les données financières de l’organisation, sans perturber les événements olympiques. Le groupe, actif depuis juin 2024, utilise un ransomware basé sur LockBit 3.0 et a déjà ciblé divers secteurs, y compris l’éducation et la santé. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news