Les derniers gros vols de données (5 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vols ou pertes de données de la semaine

Une violation de données affecte un million de clients de Park’N Fly Park’N Fly, un important fournisseur de services de stationnement aéroportuaire, a subi une violation de données en juillet 2024, compromettant les informations personnelles d’environ un million de clients. Les attaquants ont utilisé des identifiants VPN volés pour accéder aux systèmes de l’entreprise, exfiltrant des données telles que noms, adresses e-mail, adresses postales, et numéros Aeroplan et CAA. Cependant, les informations de paiement n’ont pas été affectées. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Le groupe Play revendique une attaque contre Microchip Technology Le groupe de ransomware Play affirme avoir compromis les systèmes de Microchip Technology, un fabricant de semi-conducteurs, et volé des données sensibles. L’ampleur exacte des dommages et la nature des données volées restent sous investigation. Lire la suite sur PCMag UK security

Violation de données chez Patelco affectant 726 000 clients et employés Patelco Credit Union a subi une violation de données impactant environ 726 000 individus. Les données compromises incluent des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale et d’autres détails financiers. L’incident est l’un des plus importants touchant une institution financière récente. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication