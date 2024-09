Le top 5 des actus cybersécurité (4 septembre 2024)

Voici le rapport de veille en cybersécurité mettant en lumière les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

Des hackers russes utilisent des exploits développés par des entreprises de spyware Google a découvert que des hackers liés au gouvernement russe, identifiés comme APT29, utilisent des exploits similaires à ceux développés par les entreprises de spyware NSO Group et Intellexa. Ces exploits, insérés dans des sites web mongols, ont permis de compromettre les appareils Android et iOS de visiteurs pour voler des données sensibles. Google suspecte que ces codes ont été obtenus via des achats ou des vols, illustrant ainsi les risques de la prolifération des outils de surveillance. Lire la suite sur TechCrunch

Pavel Durov accusé de faciliter des activités criminelles Pavel Durov, fondateur de Telegram, fait face à des accusations en France pour avoir facilité diverses activités criminelles via sa plateforme de messagerie. Les autorités allèguent que Telegram a été utilisé par des réseaux criminels pour des actions illicites, notamment le blanchiment d’argent et la diffusion de contenus illégaux. Cette situation pourrait avoir des répercussions importantes pour Telegram et son rôle dans le respect des lois internationales. Lire la suite sur Security Affairs

Des hackers iraniens montent un réseau ciblant les campagnes politiques américaines Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une nouvelle infrastructure de réseau mise en place par des acteurs de la menace iraniens, connue sous le nom de “GreenCharlie”, pour cibler des campagnes politiques aux États-Unis. Ces attaques reposent sur des techniques de phishing sophistiquées, exploitant des thèmes liés aux services cloud pour tromper les cibles. L’infrastructure utilise des domaines dynamiques pour masquer les activités malveillantes, rendant le suivi difficile. Lire la suite sur The Hacker News