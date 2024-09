Les vulnérabilités critiques à suivre (2 septembre 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vulnérabilités de la semaine

Une faille critique expose les caméras de surveillance au botnet Mirai Un modèle de caméra de surveillance, l’AVM1203, fabriqué par AVTECH, présente une vulnérabilité critique (CVE-2024-7029) qui permet aux hackers de prendre le contrôle de l’appareil via des injections de commandes non authentifiées. Ce défaut de sécurité est activement exploité pour intégrer ces caméras au botnet Mirai, utilisé pour des attaques DDoS. Malheureusement, le fabricant ne publiera pas de correctif, car ce modèle est en fin de vie. Les utilisateurs sont fortement conseillés de remplacer ces caméras par des modèles plus récents. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Une porte dérobée critique permet la duplication instantanée de millions de cartes RFID Une faille de sécurité majeure a été découverte dans les cartes RFID fabriquées par Shanghai Fudan Microelectronics. Cette vulnérabilité permet la duplication instantanée des cartes sans contact, utilisées dans de nombreux secteurs, y compris les hôtels et les bureaux. La faille est présente dans plusieurs générations de cartes et pourrait permettre à des attaquants de cloner ces cartes en quelques minutes. Lire la suite sur Packet Storm Security

Une vulnérabilité SQL dans un système de sécurité aérienne TSA Des chercheurs en sécurité ont découvert une vulnérabilité SQL dans FlyCASS, un système utilisé pour la gestion des accès des membres d’équipage d’avions. Cette faille permettait à des attaquants d’accéder au cockpit sans passer par les contrôles de sécurité. Après la divulgation, le système a été déconnecté pour remédier à cette faille. Lire la suite sur BleepingComputer

Une faille critique expose un million de sites utilisant le plugin WPML pour WordPress Le plugin WPML pour WordPress, utilisé sur plus d’un million de sites, présente une vulnérabilité critique de type Remote Code Execution (RCE). Cette faille permet à un attaquant de prendre le contrôle total du site affecté. Les utilisateurs sont fortement encouragés à mettre à jour le plugin immédiatement pour éviter toute exploitation malveillante. Lire la suite sur Security Affairs