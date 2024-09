L’hebdo cybersécurité (1 septembre 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus cybersécurité de la semaine

Les hackers russes utilisent des exploits de logiciels espions développés par NSO et Intellexa Des hackers russes affiliés au groupe APT29 ont été découverts utilisant des exploits de sécurité presque identiques à ceux créés par les sociétés de logiciels espions NSO Group et Intellexa. Ces exploits ont été utilisés pour des attaques ciblant des appareils iOS et Android, compromettant les utilisateurs via des sites web piégés. L’origine de ces exploits reste floue, mais ils pourraient avoir été acquis directement auprès des entreprises ou copiés. Lire la suite sur TechCrunch

L’arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram, a déclenché une série de cyberattaques en France. Des hacktivistes ont ciblé plusieurs sites gouvernementaux et privés en représailles. Ces attaques, principalement de type DDoS, ont perturbé l’accès à plusieurs services en ligne. Lire la suite sur Flux toutes les actualités – 01net

#FreeDurov – La libération de Pavel Durov demandée par des hacktivistes Des groupes de hacktivistes demandent la libération immédiate de Pavel Durov, avec des menaces de poursuite des cyberattaques si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Cette action souhaite mettre la pression sur les autorités françaises à l’origine de son arrestation. Lire la suite sur Cyber Security News

Des hackers volent des documents confidentiels du U.S. Marshals Service Un groupe de hackers affirme avoir volé des documents confidentiels appartenant au U.S. Marshals Service. Les détails concernant la nature exacte des documents dérobés n’ont pas été entièrement divulgués, mais l’incident soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité nationale. Lire la suite sur Gizmodo

Le FBI révèle une augmentation des victimes de ransomware Le FBI a révélé que depuis février 2024, au moins 210 victimes ont été touchées par des attaques de ransomware, soulignant une augmentation inquiétante de ce type de cybercriminalité. Les rançons exigées varient, mais l’impact sur les entreprises et les institutions est significatif. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

6,7 millions de dossiers compromis par des attaques de ransomware Les attaques de ransomware contre les écoles et les collèges américains ont augmenté ces dernières années, avec 491 incidents enregistrés depuis 2018, affectant plus de 8 000 établissements d’enseignement et exposant 6,7 millions de dossiers individuels. Lire la suite sur Infosecurity

Cyberattaque contre l’aéroport de Seattle-Tacoma L’aéroport international de Seattle-Tacoma a récemment subi une cyberattaque, perturbant temporairement ses opérations. Les détails sur l’origine de l’attaque et les mesures de sécurité prises pour y répondre restent limités. Lire la suite sur Security Affairs