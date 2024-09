Les aéroports et compagnies aériennes suisses bientôt autorisés à utiliser la reconnaissance faciale

Les aéroports et compagnies aériennes suisses pourront bientôt utiliser la reconnaissance faciale pour améliorer l’embarquement, réduisant la dépendance aux billets papier et aux cartes d’embarquement électroniques.

Les aéroports et compagnies aériennes suisses devraient être bientôt autorisés à utiliser la reconnaissance faciale pour simplifier et sécuriser le processus d’embarquement des passagers.

Cette mesure s’inscrit en effet dans un projet plus vaste de révision de la loi sur l’aviation, proposé par le gouvernement, visant à moderniser les contrôles d’accès et les procédures de gestion des passagers. L’objectif est de réduire la dépendance aux billets papier et aux cartes d’embarquement électroniques, tout en offrant une alternative pour ceux qui refusent l’utilisation de données biométriques.

Une optimisation des processus aéroportuaires grâce à la reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale pourrait être déployée à plusieurs étapes du voyage, notamment lors du dépôt des bagages, du contrôle des cartes d’embarquement, et même à l’embarquement dans l’avion. Cette technologie pourrait également être utilisée pour les contrôles d’accès du personnel, augmentant ainsi la sécurité interne des aéroports.

La reconnaissance faciale est l’un des 22 sujets dans le domaine de l’aviation que le Conseil fédéral souhaite réglementer à nouveau avec la révision, y compris la protection du statut actuel des aéroports nationaux. La consultation court jusqu’au 28 novembre.

