Les dernières actus des cybercriminels (30 août 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram, a été arrêté à l’aéroport du Bourget, près de Paris, en vertu d’un mandat d’arrêt français. Cette arrestation est liée à des accusations selon lesquelles Telegram aurait facilité des activités criminelles, notamment le terrorisme et le blanchiment d’argent, en raison de son cryptage et de son manque présumé de modération. Les autorités françaises examinent également d’éventuels liens de Durov avec le Kremlin. Il est prévu qu’il comparaisse devant un tribunal. Lire la suite sur politico.eu

Une entreprise condamnée à une amende de 1 million de dollars pour de faux appels IA de Joe Biden Lingo Telecom a été condamné à une amende de 1 million de dollars après qu’une attaque par hameçonnage a compromis les informations personnelles de nombreux clients. Les attaquants ont utilisé de faux courriels imitant des communications officielles pour obtenir des informations sensibles. L’entreprise a été critiquée pour son manque de mesures de sécurité proactives, ce qui a conduit à cette sanction sévère. Lire la suite sur Infosecurity

Condamnation d’un ex-employé de Verizon pour espionnage au profit de la Chine Un ancien employé de Verizon a plaidé coupable pour avoir conspiré avec une agence d’espionnage chinoise. L’individu a abusé de son accès à des données sensibles pour fournir des informations confidentielles aux agents chinois, compromettant ainsi la sécurité nationale des États-Unis. Ce cas met en lumière les risques persistants liés à l’insider threat dans les grandes entreprises technologiques, et l’importance de surveiller et de contrôler l’accès aux informations sensibles. Lire la suite sur CyberScoop

Poursuite contre Georgia Tech pour violation de la cybersécurité L’université de Georgia Tech fait face à une poursuite judiciaire suite à une violation de la cybersécurité qui a exposé les données personnelles de milliers d’étudiants et de membres du personnel. L’incident, attribué à des failles de sécurité internes, soulève des questions sur les pratiques de sécurité des données au sein des institutions éducatives. Les plaignants allèguent que Georgia Tech n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les informations sensibles, entraînant des pertes financières et des risques accrus pour les victimes. Lire la suite sur Infosecurity

Arrestation d’un réseau de blanchiment d’argent lié aux hackers Lazarus en Argentine Les autorités argentines ont arrêté plusieurs individus impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent, soupçonné de collaborer avec le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Ce réseau aurait blanchi des millions de dollars volés lors de cyberattaques coordonnées par Lazarus, connu pour ses liens avec des activités criminelles et de cyberespionnage au niveau mondial. L’arrestation représente un coup dur pour le financement des activités illégales du groupe. Lire la suite sur BleepingComputer