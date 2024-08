Adhésion de la Suisse à l’ECSO pour renforcer la cybersécurité suisse avec l’Europe

Le Conseil fédéral suisse adhère à l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) pour renforcer la cybersécurité nationale et influencer les priorités de recherche européennes.

Le Conseil fédéral suisse a décidé le 21 août 2024 d’adhérer à l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) afin de renforcer la cybersécurité nationale et de collaborer plus étroitement avec ses partenaires européens. L’ECSO, fondée en 2016, est une organisation intersectorielle qui favorise la collaboration entre acteurs publics et privés dans le domaine de la cybersécurité.

Accès aux réseaux européens et influence sur les priorités de recherche

En adhérant à l’ECSO, la Suisse pourra accéder à des informations cruciales sur les évolutions technologiques en cybersécurité et participer à des réseaux d’experts. Cette adhésion permet également aux services fédéraux de faire valoir leurs intérêts dans les programmes de recherche européens tels qu’Horizon Europe et Digital Europe, en influençant directement les appels d’offres et les priorités de ces programmes.

Contribution active de la Suisse aux travaux de l’ECSO

La Suisse pourra non seulement accéder aux groupes de travail spécialisés de l’ECSO, mais aussi participer activement à l’élaboration des contenus et des recommandations. Cette participation renforcera la position de la Suisse dans le domaine de la cybersécurité à l’échelle européenne, en permettant à ses experts de contribuer aux discussions sur les enjeux actuels et futurs de la sécurité numérique.

Qu’est-ce que l’ECSO et ses responsabilités?

L’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) est une organisation à but non lucratif fondée en 2016 en Belgique pour la promotion et le développement de la cybersécurité en Europe. Ses responsabilités incluent l’élaboration de standards de sécurité, la coordination des efforts de recherche, le soutien à l’innovation, ainsi que le renforcement des capacités de résilience face aux cybermenaces.

L’ECSO travaille en étroite collaboration avec les secteurs public et privé pour établir des stratégies communes, développer des compétences spécifiques en cybersécurité, et proposer des solutions adaptées aux besoins des différents secteurs industriels.

L’ECSO compte aujourd’hui quelque 300 membres de l’ECSO et parmi eux de grandes entreprises, des PME, des start-ups, des centres de recherche, des universités, des associations ainsi que des administrations publiques locales, régionales ou nationales des États membres de l’Union européenne (UE), de l’Association européenne de Libre-Échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE).

Pour en savoir plus

(Re)découvrez également: