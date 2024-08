Les vulnérabilités critiques à suivre (26 août 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vulnérabilités de la semaine

Des vulnérabilités découvertes dans les appareils Ecovacs exposent les utilisateurs Des chercheurs en cybersécurité ont identifié plusieurs vulnérabilités critiques dans les appareils domestiques intelligents d’Ecovacs, qui permettent à des acteurs malveillants de prendre le contrôle à distance de ces dispositifs. Ces failles pourraient être exploitées pour espionner les utilisateurs via les caméras et microphones intégrés aux robots. Les chercheurs ont démontré comment ces appareils pouvaient être compromis par l’intermédiaire du cloud, soulignant ainsi les risques liés à la sécurité des objets connectés dans les foyers. Lire la suite sur Security Affairs

Un nouveau type de backdoor découvert sur les systèmes Windows Des chercheurs ont découvert un backdoor inédit nommé “Msupedge”, utilisé pour infiltrer un système universitaire à Taïwan. Ce backdoor communique avec un serveur de commande et de contrôle via le trafic DNS, un mécanisme peu courant mais efficace pour échapper à la détection. Le backdoor permet aux attaquants de télécharger des fichiers, créer des processus, et effacer des traces sur le système compromis. La faille exploitée, identifiée comme CVE-2024-4577, présente un risque critique. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Failles critiques dans la plateforme Web Help Desk de SolarWinds Une grave vulnérabilité a été découverte dans la plateforme Web Help Desk de SolarWinds, largement utilisée dans divers secteurs. La faille, identifiée comme CVE-2024-28987, implique des identifiants administratifs codés en dur, permettant à des attaquants non authentifiés de prendre le contrôle des systèmes concernés. Une mise à jour corrective est disponible, mais elle doit être installée manuellement, soulignant l’urgence pour les utilisateurs de protéger leurs systèmes. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Vulnérabilité des cartes-clés RFID des chambres d’hôtel Les cartes-clés RFID utilisées dans les hôtels et les bureaux du monde entier présentent une faille de sécurité critique. Les chercheurs ont découvert que ces cartes, y compris les modèles récents et les plus anciens, peuvent être facilement piratées en quelques minutes. Cette vulnérabilité permet à un attaquant d’accéder à n’importe quelle porte sans connaître les clés initiales, compromettant ainsi la sécurité des infrastructures utilisant ces cartes. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Exploitation d’une faille critique dans le plugin LiteSpeed Cache pour WordPress Une vulnérabilité critique (CVE-2024-28000) a été découverte dans le plugin LiteSpeed Cache pour WordPress, utilisé par des millions de sites pour accélérer les temps de réponse. Cette faille permet à des attaquants de contourner l’authentification et de prendre le contrôle des sites, notamment en créant des comptes administrateurs malveillants. Les utilisateurs sont fortement encouragés à mettre à jour vers la version la plus récente pour éviter toute exploitation. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Des vulnérabilités dans Microsoft Teams pour macOS permettent le vol de données Cisco Talos a identifié huit vulnérabilités critiques dans les applications Microsoft pour macOS, notamment dans Teams, exploitant des faiblesses du cadre de sécurité TCC. Les attaquants peuvent injecter des bibliothèques malveillantes pour contourner les protections, accéder aux données sensibles, et exécuter des actions comme l’enregistrement audio ou vidéo sans interaction utilisateur. Microsoft a jugé ces failles à faible risque, mais a corrigé les applications affectées. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Les mises à jour d’août de Microsoft provoquent des problèmes de démarrage sur les serveurs Windows Les dernières mises à jour de sécurité de Microsoft pour août 2024 ont causé des problèmes critiques sur les serveurs Windows, notamment des ralentissements, des blocages et des échecs au démarrage. Ces problèmes semblent être liés à un conflit avec certains logiciels antivirus, affectant particulièrement le service des Services Cryptographiques. Microsoft a publié une solution temporaire via le Known Issue Rollback (KIR) et travaille sur une mise à jour corrective. Lire la suite sur BleepingComputer

Google corrige la neuvième vulnérabilité Zero-Day de Chrome en 2024 Google a récemment publié un correctif pour une vulnérabilité Zero-Day exploitée activement dans son navigateur Chrome, la neuvième depuis le début de l’année 2024. Cette faille permettait à des attaquants de contourner les mécanismes de sécurité de Chrome, exposant les utilisateurs à des attaques potentiellement dangereuses. Le correctif, disponible dans la dernière mise à jour de Chrome, est essentiel pour garantir la sécurité des utilisateurs face à cette menace persistante. Lire la suite sur Security Affairs

Exploitation continue d’une vulnérabilité critique dans Jenkins RCE Une vulnérabilité critique (CVE-2024-23897) affectant le serveur d’automatisation Jenkins est toujours activement exploitée sept mois après sa divulgation initiale. Cette faille permet à des attaquants non autorisés de lire des fichiers sur le système de contrôle, facilitant l’escalade des privilèges et l’exécution de code. Malgré l’urgence, le correctif n’a pas encore été largement appliqué, exposant les installations vulnérables à des risques majeurs. CISA a ajouté cette faille à son catalogue des vulnérabilités exploitées. Lire la suite sur Dark Reading