L’hebdo cybersécurité (25 août 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus cybersécurité de la semaine

La Suisse adhère à l’organisation européenne pour la cybersécurité Le Conseil fédéral suisse a décidé d’adhérer à l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) pour renforcer la cybersécurité nationale et améliorer la coordination avec les partenaires européens. Cette adhésion permettra à la Suisse d’accéder aux dernières informations technologiques et aux réseaux de spécialistes. Les services fédéraux suisses pourront ainsi participer activement aux programmes de recherche de l’Union européenne et intégrer des groupes de travail sur des sujets spécifiques à la cybersécurité. Lire la suite sur News Service Bund [FR]

Le groupe iranien APT42 impliqué dans le piratage de la campagne de Trump Meta a découvert des preuves indiquant que le groupe APT42, un groupe de hackers iranien bien connu, a tenté de pirater les comptes de campagne de l’ancien président américain Donald Trump. L’attaque ciblait principalement des comptes WhatsApp, exploitant des vulnérabilités spécifiques pour obtenir un accès non autorisé. Cet événement souligne la menace persistante que représentent les cyberattaques orchestrées par des États-nations sur les processus démocratiques et les campagnes électorales. Lire la suite sur CyberScoop

Cyberattaque contre Microchip Technology Une cyberattaque a perturbé les opérations de la société américaine Microchip Technology, un important fabricant de semi-conducteurs. L’attaque a contraint l’entreprise à arrêter temporairement certaines de ses lignes de production, entraînant des retards significatifs dans la livraison de ses produits. Les détails sur l’origine de l’attaque et les techniques utilisées restent vagues, mais l’incident souligne la vulnérabilité des infrastructures critiques aux cybermenaces. Les opérations ont repris progressivement après l’incident. Lire la suite sur Security Affairs

Piratage des domaines Azure et Google pour diffuser de la désinformation Des acteurs malveillants ont récemment réussi à compromettre des domaines appartenant à Azure et Google afin de propager de la désinformation. Ce piratage a permis de rediriger les utilisateurs vers des sites web falsifiés, où des informations erronées ont été diffusées à grande échelle. L’incident met en lumière les risques accrus associés aux infrastructures cloud, soulignant la nécessité d’une vigilance renforcée et d’une gestion stricte des accès aux domaines critiques. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

La Russie attribue des pannes technologiques massives à une attaque DDoS La Russie a fait face à une série de pannes technologiques affectant de nombreuses entreprises et infrastructures. Selon les autorités, ces pannes seraient le résultat d’une vaste attaque DDoS orchestrée par des acteurs étrangers. Cet incident a non seulement perturbé des services essentiels, mais a également alimenté les tensions géopolitiques autour de la cybersécurité, notamment entre la Russie et les pays occidentaux. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

L’American Radio Relay League confirme un paiement de rançon de 1 million de dollars L’American Radio Relay League (ARRL) a confirmé avoir versé une rançon de 1 million de dollars à la suite d’une cyberattaque. Le groupe a été la cible d’un ransomware, ce qui a entraîné l’interruption de nombreux services critiques. Cet incident met en évidence l’impact que les ransomwares peuvent avoir sur les organisations, les forçant parfois à payer des sommes considérables pour retrouver l’accès à leurs systèmes. Lire la suite sur BleepingComputer

L’utilisation des applications web progressives (PWA) dans les attaques de phishing Les cybercriminels utilisent de plus en plus les applications web progressives (PWA) pour mener des attaques de phishing sophistiquées. Ces applications, qui offrent une expérience utilisateur proche de celle des applications natives, sont exploitées pour créer des pages de connexion falsifiées qui trompent les victimes. Lire la suite sur Security Affairs

Cyberattaque contre la société pétrolière Halliburton : systèmes déconnectés La société pétrolière Halliburton a récemment été victime d’une cyberattaque qui a forcé la mise hors ligne de plusieurs de ses systèmes. L’incident, qui semble être lié à une attaque par ransomware, a perturbé les opérations de l’entreprise et soulève des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures critiques dans le secteur de l’énergie. Lire la suite sur PCMag UK security

La Russie appelle à des restrictions sur les caméras de surveillance et les applications de rencontres La Russie envisage de nouvelles réglementations visant à restreindre l’utilisation des caméras de surveillance et des applications de rencontres, invoquant des préoccupations liées à la cybersécurité. Ces mesures font suite à une série de fuites de données et d’incidents de piratage qui ont mis en lumière les risques associés à l’utilisation de ces technologies. Les autorités russes insistent sur la nécessité de réduire les vulnérabilités exploitables par des acteurs malveillants. Lire la suite sur The Record by Recorded Future

Les hackers exploitent des domaines piratés pour propager de la désinformation Des hackers ont récemment utilisé des domaines piratés pour diffuser de fausses informations sur plusieurs plateformes en ligne. L’attaque a ciblé des utilisateurs du monde entier, propageant des contenus trompeurs dans le but de semer la confusion et de manipuler l’opinion publique. Cet incident souligne l’importance cruciale de la sécurité des noms de domaine. Lire la suite sur CySecurity News – Latest Information Security and Hacking Incidents

Les smartphones interdits dans les réunions du gouvernement néerlandais en raison des risques d’espionnage Le gouvernement néerlandais a récemment décidé d’interdire l’utilisation des smartphones lors de ses réunions, citant des préoccupations croissantes liées à l’espionnage. Cette mesure vise à protéger les informations sensibles et à empêcher les fuites de données via des dispositifs mobiles. La décision reflète une prise de conscience accrue des menaces cybernétiques dans le secteur public et l’importance de la sécurité de l’information au plus haut niveau de l’État. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Sextorsion : des guides et manuels trouvés sur TikTok et YouTube Des manuels et guides sur la sextorsion ont été découverts sur des plateformes populaires comme TikTok et YouTube. Ces contenus expliquent comment exploiter des victimes en ligne, en détaillant les techniques pour obtenir des informations compromettantes et extorquer de l’argent. Cet incident met en lumière les défis croissants liés à la modération des contenus sur les réseaux sociaux et les dangers posés par la diffusion de telles informations. Lire la suite sur Technology: Cybercrime | theguardian.com

Une entreprise condamnée à une amende de 1 million de dollars pour de faux appels IA de Joe Biden Lingo Telecom a été condamné à une amende de 1 million de dollars après qu’une attaque par hameçonnage a compromis les informations personnelles de nombreux clients. Les attaquants ont utilisé de faux courriels imitant des communications officielles pour obtenir des informations sensibles. L’entreprise a été critiquée pour son manque de mesures de sécurité proactives, ce qui a conduit à cette sanction sévère. Lire la suite sur Infosecurity