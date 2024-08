Infoguard prend en charge la gestion du SOC pour les transports publics de Bâle

Les Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ont confié à Infoguard la gestion de leur centre opérationnel de sécurité pour trois ans, visant à renforcer la cybersécurité.

Les transports publics bâlois, les Basler Verkehrsbetriebe (BVB), ont décidé de confier la gestion de leur centre opérationnel de sécurité (SOC) à Infoguard, une entreprise spécialisée en cybersécurité. Ce partenariat de trois ans, qui représente un investissement de 1,3 million de francs suisses, marque une étape significative dans la stratégie de sécurité de BVB, qui a pour objectif de renforcer la protection de ses infrastructures critiques.

Le SOC géré par Infoguard assurera une surveillance continue de l’infrastructure IT de BVB, ainsi qu’une réponse rapide aux incidents de sécurité. Ce service inclut également la détection proactive des menaces, permettant de minimiser les risques liés aux cyberattaques.

L’approche d’Infoguard repose sur un modèle hybride de service, combinant surveillance automatisée et interventions humaines, pour garantir une couverture optimale des menaces potentielles.

De plus, le contrat signé avec Infoguard comprend des services optionnels qui peuvent être activés selon les besoins. Parmi ces services, on retrouve la réalisation de tests de pénétration. Le contrat prévoit également des mesures spécifiques de protection contre les attaques par déni de service (DDoS), une menace croissante pour les infrastructures critiques.

En s’associant avec Infoguard, les BVB entendent renforcer ainsi leur capacité à répondre aux défis actuels en matière de cybersécurité, tout en s’assurant que leurs services restent résilients et sécurisés face aux cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

