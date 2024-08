Les dernières actus des cybercriminels (23 août 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Enquête du FBI sur le piratage des campagnes présidentielles américaines Le FBI a ouvert une enquête sur un piratage ciblant les campagnes présidentielles américaines, impliquant potentiellement un groupe iranien. Ce groupe aurait accédé à l’email personnel d’un haut responsable de la campagne de Donald Trump, lequel n’était pas protégé par une authentification à deux facteurs. Des attaques similaires auraient visé la campagne de Joe Biden, bien qu’aucun compromis n’ait été confirmé de ce côté. Le FBI n’a pas encore attribué officiellement ces attaques. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

Arrestation d’un Escroc Marocain après une Confession dans un Podcast Le FBI a récemment arrêté Idriss Qibaa, un ressortissant marocain, après que ce dernier a avoué, lors d’une interview dans un podcast, son implication dans des activités d’extorsion. Sous les pseudonymes “Dani” ou “Unlocked”, Qibaa se vantait de générer 600 000 dollars par mois en extorquant plus de 200 victimes. L’enquête a révélé qu’il bloquait intentionnellement des comptes de réseaux sociaux pour ensuite réclamer de l’argent pour les débloquer. Lire la suite sur ZATAZ News

Un Nigérian condamné pour piratage du fonds de retraite du Texas Bamidele Omotosho, un ressortissant nigérian, a été condamné à 12 ans de prison pour son rôle dans une série de cyberescroqueries ayant coûté des millions de dollars à des citoyens américains. Utilisant des informations volées, il a piraté des comptes, notamment ceux du système de retraite des employés du Texas, pour détourner des paiements. Cette condamnation reflète les efforts accrus des autorités pour démanteler les réseaux cybercriminels internationaux impliqués dans des fraudes financières complexes. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Infiltration de travailleurs Nord-Coréens dans des entreprises américaines Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé Matthew Isaac Knoot, un résident du Tennessee, pour avoir aidé des Nord-Coréens à obtenir des emplois dans des entreprises américaines sous de fausses identités. Ces travailleurs envoyaient leurs salaires au gouvernement nord-coréen pour financer les programmes d’armes nucléaires du pays. Knoot a été accusé de diverses infractions, notamment de conspiration pour causer des dommages à des ordinateurs protégés et de blanchiment d’argent. Il risque jusqu’à 20 ans de prison. Lire la suite sur Dark Reading

Démantèlement d’un réseau d’arnaque à la carte SIM au Canada La police de Toronto a démantelé un réseau de fraudeurs ayant compromis 1 500 comptes de téléphonie, causant un préjudice d’un million de dollars canadiens. Dix suspects ont été arrêtés, tandis que les deux chefs du groupe restent en fuite. L’arnaque reposait sur l’échange de cartes SIM pour accéder aux comptes téléphoniques des victimes, souvent obtenus via des fuites de données, permettant aux fraudeurs de contourner la double authentification. Lire la suite sur InCyber

Extradition d’un hacker Biélorusse-Ukrainien aux États-Unis Maksim Silnikau, un hacker biélorusse-ukrainien lié à des groupes cybercriminels russophones, a été extradé vers les États-Unis pour répondre à des accusations de piratage informatique et de fraude. Silnikau est suspecté d’être impliqué dans la création et la distribution de ransomwares tels que Reveton et Ransom Cartel, ainsi que de kits d’exploitation comme Angler. Ses activités ont permis de collecter des millions de dollars grâce à des escroqueries en ligne sophistiquées, ciblant des entreprises et des individus à travers le monde. Lire la suite sur The Hacker News

Un hacker Russe Condamné à 3 ans de prison Un hacker russe, impliqué dans des attaques de phishing ayant ciblé des entreprises américaines et européennes, a été condamné à trois ans de prison. Il a utilisé des techniques de “social engineering” pour voler des informations sensibles et accéder à des systèmes informatiques protégés. Ses activités ont causé des pertes financières importantes pour ses victimes. Cette condamnation fait suite à une coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité transnationale. Lire la suite sur The Hacker News

Démantèlement des serveurs du ransomware Radar Dispossessor par le FBI Le FBI a réussi à fermer des dizaines de serveurs liés au ransomware Radar Dispossessor, une opération qui a perturbé les activités d’un réseau criminel responsable de multiples cyberattaques. Ces serveurs étaient utilisés pour chiffrer les données des victimes et exiger des rançons en échange de leur déblocage. Lire la suite sur Dark Reading

Extradition de Kim Dotcom vers les États-Unis confirmée Kim Dotcom, le fondateur de Megaupload, a vu son extradition vers les États-Unis confirmée, malgré ses affirmations qu’il ne quittera pas la Nouvelle-Zélande. Les autorités américaines l’accusent de violations massives des droits d’auteur et de blanchiment d’argent. Cette décision marque une étape clé dans une bataille juridique qui dure depuis plus de dix ans, alors que Dotcom continue de clamer son innocence. Lire la suite sur PCMag UK security