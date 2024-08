Les dernières cyberattaques (20 août 2024)

Voici le rapport de veille des cyberattaques de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les cyberattaques de la semaine

Hackeurs criminels en cavale : Le phénomène du “Airbnb Hopping” Un phénomène croissant parmi les cybercriminels consiste à utiliser des identités falsifiées pour louer des propriétés Airbnb, une pratique appelée “Airbnb hopping”. Cette stratégie est principalement adoptée par des hackeurs ayant été exposés en ligne, souvent pour échapper à des menaces physiques, comme les enlèvements ou les représailles de criminels rivaux. Les criminels cherchent à se cacher en changeant constamment de lieu, utilisant des comptes Airbnb vérifiés pour éviter d’être repérés. Lire la suite sur korii.

Nouvelle menace cyber sur l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan Une nouvelle campagne de cyberattaques vise les infrastructures critiques en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Les attaquants utilisent des techniques d’hameçonnage avancées et des malwares complexes pour compromettre les systèmes de sécurité nationaux. Cette menace, probablement soutenue par des États. Lire la suite sur The Hacker News

Découverte d’un ransomware contenant des clés de récupération Un nouveau ransomware, surnommé INC, contient des clés de décryptage cachées permettant aux victimes de récupérer leurs données. Cette découverte pourrait potentiellement aider à déjouer les futures attaques du même type. Lire la suite sur Dark Reading

Cyberattaque massive contre la Banque Centrale d’Iran La Banque Centrale d’Iran a été victime d’une cyberattaque sophistiquée, perturbant ses opérations. Cet incident met en lumière les risques accrus auxquels sont exposées les institutions financières dans un contexte géopolitique tendu. Lire la suite sur Security Affairs